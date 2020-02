Los acusados bajaron del ómnibus a cara descubierta por primera vez Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

VILLA GESELL.- La fiscal Verónica Zamboni indaga ahora en Villa Gesell a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Blas Cinalli, Matías Benicelli, Lucas Pertossi, Luciano Pertossi y Ayrton Viollaz, todos imputados por coautoría del asesinato a Fernando Báez Sosa, el crimen cometido en la puerta del boliche Le Brique, ubicado en la mencionada ciudad balnearia, en la madrugada del 18 de enero.

La llegada a la fiscalía fue algo accidentada: el ómnibus del servicio penitenciario que salió de la cárcel de Dolores a las 5.58, con tres móviles de apoyo y custodia, llegó a las 8 en punto a la fiscalía. La idea era ingresarlos a un galpón de la secretaría para evitar la exposición de los ocho imputados, pero el vehículo se encajó en la arena y los ochos jóvenes debieron bajar del vehículo y entrar por primera vez a cara descubierta.

Nueva imputación

Los ocho detenidos por el asesinato, del cual se cumplió ayer un mes, llegaron a las 8 a la fiscalía, en donde tendrán su derecho a declarar y serán informados sobre la nueva imputación de coautoría, el doble agravante de la alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, así como las lesiones sufridas por los amigos de la víctima.

Sin mediar palabra con los medios, el abogado defensor de los detenidos, Hugo Tomei, llegó a la fiscalía cuando ya habían ingresado los detenidos.

La fiscal Zamboni había llegado más temprano, quince minutos antes del horario previsto, para el inicio de la audiencia.

En tanto, la querella -a cargo del abogado Fernando Burlando- no está presente. Dado que no pueden presenciar las indagatorias, no consideraron necesario trasladarse a Villa Gesell.

Milanesi y Guarino, los "partícipes necesarios", pendientes

También citó a Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, a quienes considera partícipes necesarios y son los únicos que siguen el proceso en libertad. Milanesi y Guarino deberán concurrir la semana próxima al encuentro con la fiscal Zamboni.

