Cristina, la abuela viral del Mundial 2022, sufrió un violento robo en su casa en Liniers

Cristina, la abuela de 77 años que se hizo viral en los festejos del Mundial de Qatar 2022, sufrió un violento robo en su casa, cerca del cruce entre Andagalá y Caaguazú, en el barrio porteño de Liniers. Luego del episodio, la mujer declaró que fue víctima del “cuento del tío”, una modalidad que utilizan los delincuentes para ganarse la confianza de sus víctimas y así robarles.

Luego del incidente, Cristina compartió su angustiante testimonio. “Pasé un momento muy triste. Me hicieron el ‘cuento del tío’. Apareció un tipo en la calle cuando salí a comprar y me dijo que traía un paquete de dólares para mi sobrino y le dije que viniera”, comenzó la mujer de 77 años con su relato. “Luego, el tipo se mandó y después entró otro. Me arrastraron. Me pedían dólares. Me golpearon las costillas, la cabeza, la cara, me asfixiaban con la mano en el cuello. Por poco me matan”, continuó.

Además, dijo que se llevaron un dinero que tenía ahorrado para realizarse una operación de la vista y algunas joyas. “Les pedí que no me pegaran más y me pegaban peor. Se llevaron lo poco que tenía ahorrado para operarme la vista. Y junto a eso estaban las pocas joyas que tenía. Antes de irse me golpearon entre los dos en el comedor. Estoy adolorida, no me rompieron la costilla de casualidad”, añadió.

En otro tramo de la entrevista que brindó para El Trece, Cristina mostró confusión sobre cómo los delincuentes sabían que tenía algo de dinero. “No entiendo si me fichan o qué, yo no le cuento a la gente que estoy juntando plata. Los únicos movimientos que pueden ver es cuando voy a comprar o al médico”, sostuvo.

También indicó que el ladrón “estaba bien vestido” y que le dijo que “era médico”, y que por eso se ganó su confianza. “Hicieron lo que quisieron conmigo. Estuvieron 15 minutos más o menos, que los usaron más para pegarme que otra cosa”, expresó.

Por último cerró: “La vida vale más que todo. Lo puse en manos de Dios. ¿Por qué me pegaron? ¿Qué defensa puedo hacer yo contra dos tipos?”.

El origen de “Abuela La La La”

Cuando la selección argentina venció a Polonia en la fase de grupos del Mundial de Fútbol de Qatar, miles de personas salieron a la calle a celebrar el pase a octavos de final. En una esquina de Liniers estaban “Los pibes de Luro”, un grupo de amigos que se juntaba a ver los partidos, como muchos, solo que a ellos, cuando vieron que una señora mayor se les sumaba a los festejos con efusividad, se les ocurrió grabar su llegada, le inventaron un canción y lo subieron a la redes.

Ahí se empezó a montar este video viral, a partir de la emoción de Cristina y del nivel de contagiosidad de aquel verso breve que con el correr de los partidos formó parte del folclore mundialista.

