“Cuidá a Lu y a tu hermana”: los mensajes de despedida del joven que se estrelló contra una cabina de peaje

La noche anterior a estrellarse contra una cabina de peaje de la autopista Panamericana, a la altura de Pablo Nogués, en Malvinas Argentinas, Diego Martínez le mandó un mensaje de voz a su excuñada. “Cuidá a Lu y cuidá a tu hermana. Dale un rebeso en el cachete de mi parte”, le pidió. Después, durante la madrugada, subió a su estado de WhastApp varios mensajes para despedirse de sus padres, hermanos, tías y amigos.

“Estaba depresivo y yo intenté ayudarlo como pude, pero no pude. Tenía problemas familiares. Nosotros nos habíamos separado y eso le había hecho peor. Decía que nada le salía bien”, recordó a LA NACION Magalí Guerrero, la expareja de Martínez.

Martínez y Guerrero estuvieron juntos ocho años. En enero de 2023 nació Luka, su hijo. El nombre fue elegido por Luka Modrić, la estrella del Real Madrid y de la selección de Croacia.

“Él decía que Modrić era el tercer mejor jugador del mundo”, sostuvo la joven. Martínez jugaba al futsal, el lugar donde se olvidaba de todos los problemas. Quería llevarlo a Luka al mismo club donde jugaba él. Era fanático de River.

“Diego era una excelente persona. Era humilde, carismático, era buen padre, buen novio cuando lo éramos y siempre le buscaba la vuelta a todo. Me daba abrazos de oso y me hacía sentir segura. Me daba un besito en la frente y me decía que todo iba a estar bien, que soy una chica fuerte y todo lo podía superar. Que a pesar de todo lo que pasó en estos casi ocho años de relación, me amaba como el primer día y así iba a ser siempre”, contó la expareja de Martínez.

Un auto chocó contra una cabina de peaje en la Panamericana

El choque contra una de las cabinas del peaje ubicado en el kilómetro 33,5 de la autopista Panamericana, a la altura de Pablo Nogués, ocurrió ayer poco antes de las 7. Martínez, que trabajaba para un app de viajes, falleció en el acto.

“La noche anterior al accidente, él estuvo hablando por Instagram con mi hermana, despidiéndose, pero jamás imaginamos esto”, explicó Magalí.

Ella se enteró de la triste noticia por una llamada de la policía y después por los mensajes de un amigo de Diego.

“Me pongo a leer los mensajes y la desperté a mi hermana para contarlo todo. Ella empezó a llamar, pero no contestaba. Quiero que se lo recuerdo como un buen chico y un muy buen papá”, dijo la joven.

El caso es investigado por la fiscal Gloria Reguan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 de San Martín, especializada en delitos culposos.

La representante del Ministerio Público espera poder peritar el teléfono de Martínez y tomar declaraciones testimoniales para confirmar los mensajes enviados por el joven y los textos publicados en su estado de WhatsApp para confirmar que todo sucedió como consecuencia de una decisión de quitarse la vida, explicaron a LA NACION fuentes judiciales.

LA NACION

Temas Suicidio