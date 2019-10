Claudio R. en el momento en que le disparó a los ladrones que le habían robado a su sobrino

El hombre que defendió a su sobrino de un robo a los tiros y mató a un ladrón tendrá custodia policial permanente para evitar una posible venganza de los cómplices del ladrón muerto, Así lo ordenó el fiscal de Lomas de Zamora Pablo Rossi, a cargo de la investigación de los hechos.

"Los delincuentes viven en la zona y tenemos que estar atentos a que no tomen represalias. Anoche se quedaron dos patrulleros y habrá custodia permanente", sostuvo a la agencia de noticias Télam un jefe policial.

El hecho ocurrió ayer cerca de las 6 en Longchamps, partido de Almirante Brown, y toda la secuencia fue grabada por una cámara de seguridad.

Según fuentes oficiales, después de una llamada al 911, efectivos de la comisaría 4a. y del Comando de Patrullas de Almirante Brown se dirigieron a Pairó 726, en Longchamps, donde se entrevistaron con el propietario del inmueble, identificado como Claudio R., de 47 años.

El hombre relató que después de escuchar gritos y disparos, tomó la pistola que tenía guardada en el placard y salió de su casa, en la planta alta. Ahí advirtió que a su sobrino, de 27 años, le habían robado el auto, un Chevrolet Onix color gris plata, y otras pertenencias.

El sobrino de Claudio R. fue interceptado por los delincuentes cuando ingresaba en su casa. Lo acompañaba su pareja, una joven que está embarazada de seis meses.

Entonces, según declaró Claudio R., comenzó a disparar hacia el vehículo robado. Al recibir los tiros, los delincuentes bajaron del auto. Uno cayó muerto a los pocos metros, otro fue herido y un tercero logró escapar.

"Se tuvo que ir"

Oscar, el hermano del tirador y padre del joven que fue víctima de los ladrones junto a su pareja embarazada de seis meses, dijo a los medios de comunicación que su hermano no regresó ayer a la casa tras ser liberado porque fue imputado de homicidio en legítima defensa.

"Mi hermano se tuvo que ir con los chicos. Nos dejaron la custodia policial, pero es vivir con el temor de que haya alguna represalia. Vos no sabés cómo puede reaccionar la familia del chico que murió o el que escapó. Tenemos un poco de miedo", reconoció Oscar.

El hombre contó que a su hermano "no le gustó haber matado a alguien, por más que sea un ladrón" y que tomó la decisión de "no volver más" a la casa "por los chicos".

Oscar indicó que vive en ese lugar desde hace 45 años y que conoce a las familias de los ladrones que ayer asaltaron a su hijo y a su nuera porque viven a "unas 25 cuadras".

Pedido de disculpas

"La madre del que está herido me pidió disculpas por lo que había hecho el hijo. Ella pensaba que no andaba en esas cosas. La conozco porque con el padre de la chica jugábamos al fútbol", dijo el hermano de Claudio R.

Sobre el hecho, explicó que su hermano "tiró lo que tenía en el cargador, seis balas".

Oscar afirmó que hoy hablará con el fiscal Rossi para ver "cómo sigue la causa", ya que si bien por un lado su hermano quedó en libertad, lo cierto es que "quedó imputado", y por el otro quiere hablar sobre la custodia, ya que él no piensa mudarse.

"Somos trabajadores, no podemos ir y comprar una casa Yo no me puedo ir, no voy a dejar mi casa", dijo.

Voceros judiciales informaron a Télam que el fiscal Rossi esperaba para hoy los resultados de la autopsia del delincuente muerto, que es un joven de 17 años que, por lo que vio el médico en el lugar, tenía dos impactos de bala.

También aguardaba el informe de los peritos de la Policía Científica que trabajaron en la escena y detectaron al menos tres impactos de bala en el auto Chevroltet Onix que los ladrones intentaron robar y manchas hemáticas en su interior.

La misma fuente señaló que está acreditado por un impacto de bala en una pared y por dichos de testigos que los delincuentes también dispararon hacia Claudio R. cuando este salió con el arma.

El fiscal Rossi, según fuentes judiciales, desdobló el expediente. Por un lado caratuló la causa como un homicidio en legítima defensa y dejó en libertad al hombre que trabaja como colocador de pisos de parquet y por el otro imputó por robo agravado por el uso de arma al delincuente baleado que quedó detenido.

A raíz de los disparos, uno de los presuntos asaltantes, de 17 años, cayó muerto en la calle, a unos 30 metros, y otro sospechoso de 18 años e identificado como Patricio González fue detenido herido de bala en una pierna a la vuelta, sobre la calle Quintana al 2000.