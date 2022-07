Denuncian que un patovica golpeó a un joven a la salida de un boliche en Olavarría: está internado con doble fractura de cráneo

La familia de Juan Ignacio Agapito, un joven de 18 años de Olavarría, denunció que sufrió una brutal golpiza por parte de un patovica a la salida del boliche Fomento Disco de esa ciudad y ahora se encuentra internado, gravemente herido, con doble fractura y traumatismo de cráneo. Parte de la escena quedó registrada en las cámaras de seguridad ubicadas en el exterior del local bailable y en videos registrados por otras personas que habían ido a bailar allí.

En una publicación donde expuso la cara de quien sería el agresor, la hermana del joven, Rocío Agapito, narró ayer: “Esta madrugada mi hermano salió a Fomento a divertirse. Siempre salía solo, pero volvía re bien. Esta mañana nos avisaron que entró a la guardia con traumatismo de cráneo y dos golpes en la cara”. Después, dijo que cuando llegaron junto a su madre a la guardia del Hospital Municipal Dr. Héctor Cura, su hermano estaba “inconsciente y no despertaba”.

Aseguró además que el joven cayó entre el cordón y un auto después de ser atacado. “También está el video de cuando lo entran a la rastra adentro del boliche, como a un perro lo entran”, sostuvo Rocío, que publicó las filmaciones en su Facebook.

Un joven de Olavarría sufrió una brutal golpiza a la salida de un boliche

Asimismo, sostuvo que cuando a su hermano lo operaron, los médicos habrían encontrado un panorama mucho más complejo del esperado. “No sabemos qué puede pasar, es esperar. Estamos destrozados, no se imaginan lo que es ver a un hermano como lo vimos, ver a una madre que no la pueden contener porque no para de llorar, de descomponerse”, escribió y acotó: “Muchos testigos nos dijeron que fue el patovica este”.

La familia radicó la denuncia en la comisaría primera y, según el Diario El Popular, esta mañana hubo allanamientos en una vivienda del barrio Villa Floresta, autorizados por el Juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría.

Estos son los videos para la gente que opina sin saber !!! Se tienen otros más claros Posted by Roo Agapito on Sunday, July 3, 2022

Acusaciones contra los dueños del boliche

Este mediodía, la hermana del chico golpeado habló con TN y dijo que el joven se agravó. “Cuando le abrieron la cabeza para operarlo, se encontraron con heridas más fuertes”, indicó.

Por otra parte, lanzó una fuerte acusación pública contra los dueños del local. Comentó que, en un principio, se mostraron propensos a colaborar y entregaron las cámaras de seguridad, pero refirió: “Ayer a mi papá le ofrecen dinero con la excusa de que mi papá es albañil, de que como él está parado es para gastos. Pero no habían pasado ni 24 horas de lo de mi hermano. ¿Gastos de qué? Le daban ese dinero, de ayer a hoy a la mañana, como para que no se mueva más y el boliche pueda abrir este fin de semana”.

Al respecto de esto último, aseguró que los propietarios del lugar quisieron “comprar con dinero” a su padre y acotó: “Mi papá tenía que firmarles un papel. Se piensan que porque uno es trabajador es ignorante, pero no. Quiero que esto se mueva en la Justicia. Mi mamá está destrozada, se muere con mi hermano si a él le pasa algo”.

El mes pasado, una situación similar tomó trascendencia pública, cuando fue atacado a la salida de un boliche de Rosario Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Massa, quien también debió ser operado por tener fracturada su mandíbula. Por ese hecho hay dos jóvenes detenidos, con prisión preventiva.