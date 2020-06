Video: la golpeó y arrastró varios metros con su moto para robarle

Desesperante asalto de un motochorro: el pelo de su víctima se atoró en una de las ruedas y la arrastró al intentar huir Crédito: Captura de Pantalla

Las cámaras de seguridad de Loma Hermosa, en el Partido de Tres de Febrero, captaron ayer imágenes escalofriantes del ataque que sufrió una mujer en un intento de asalto, en el que su pelo tuvo un sorpresivo protagonismo. Según se vio, un motochorro golpeó a la mujer, que cayó al piso. Mientras intentaba escapar, su cabellera quedó enganchada a la rueda trasera y cuando la moto se puso en marcha, ella comenzó a ser arrastrada por el asfalto. El asaltante fue detenido esta tarde.

El hecho ocurrió a las 16.24 del lunes, en el cruce de Primera Junta y Pasaje Madrid. En las imágenes se puede ver cómo el delincuente la golpeó e intentó arrebatarle la cartera a una mujer que caminaba con sus dos manos ocupadas con bolsas de compras mientras regresaba a su casa. Ella se resistió y en ese forcejeo el delincuente la tiró al piso y el pelo de la mujer se engancha en la rueda trasera de la moto. Cuando el delincuente intentó huir en su vehículo, un ciclomotor Zanella, la arrastró por la calzada entre 30 y 40 metros.

En ese momento, una vecina salió de su casa a ver lo que ocurría y otro vecino corrió para ayudar a la mujer. En las imágenes se ve cómo el delincuente decidió irse a la carrera para evitar ser detenido. Los vecinos se alertaron del asalto no solo por los gritos, sino porque desde sus celulares, gracias a una app, acceden a las cámaras de seguridad del barrio, donde los robos perpetuados por motochorros son la triste moneda corriente, incluso en medio de la cuarentena obligatoria por el Covid-19.

Tras el hecho, la mujer, identificada como Celia Chaparro, de 46 años, fue internada en el Hospital Bocalandro con golpes y raspones, y fue dada de alta a las pocas horas.

La palabra de la propia víctima

"Me pidió que le diera todo, no sé si me empujó o me caí. Tenía mi carterita de mano en un brazo y la bolsa (de compras) en la otra. Se ve que cuando aceleró y giró me agarró el pelo", relató Chaparro esta mañana a Canal 13.

La víctima contó que el delincuente le dio "patadas en la cabeza" porque según supone, la querría soltar, aunque explicó que su cabello estaba tan enredado en la rueda trasera de la motocicleta que "no había forma". Para que no la tironeara tanto el avance de la moto, ella se aferró al tobillo del delincuente.

Celia dijo que comenzó a gritar "desde el primer momento", razón por la cual una vecina activó la alarma vecinal y un hombre que vive en la cuadra salió a auxiliarla y a enfrentar a golpes al asaltante, que no tuvo otra opción que abandonar la moto y escapar corriendo por la calle Madrid.

"Por suerte salieron a ayudarme. Lo que pensaba en ese momento es que no tenía un arma porque si no, me mataba. Él estaba enloquecido y se quería ir", afirmó la víctima.

Celia contó que el pelo estaba tan enredado en la rueda de la moto que no hubo otra alternativa que cortarlo para poder desengancharse.

"En ese momento pensaba en el pelo; cuando vi las tijeras lloraba para que no me lo cortaran", recordó, aunque la vecina que llevó a cabo la tarea, Patricia, contó que en ese momento le dijo a Celia: "El pelo crece, pero gracias a Dios vos está bien".

Finalmente, lo único que el ladrón pudo robarle fue el celular.

Siguiendo la pista de la moto que había dejado abandonada, personal de la comisaría 11a. de Tres de Febrero logró identificar al presunto asaltante, un sospechoso que vive en un asentamiento de la zona.

"Encontramos a la dueña de la moto, que sería una exnovia del imputado y declaró que ayer este muchacho se presentó en su casa y le sacó la moto y otras pertenencias. Lo tenemos identificado y en cualquier momento será detenido", dijo esta mañana a la agencia de noticias Télam un jefe policial que trabaja en la pesquisa. El trabajo dio resultado y, a media tarde, el sospechoso fue capturado y será indagado mañana por la fiscal Diana Mayko, de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del Departamento Judicial San Martín.