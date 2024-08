Desfigurado y sin recuerdos del hecho. Así quedó el joven de 19 años al que noquearon con 10 piñas y una patada en la cabeza

Escuchar

“‘Ma, me quisieron robar la moto’, me contó y me dijo que después del primer golpe no se acuerda de más nada. De los golpes que vinieron después no me acuerdo nada”, aseguró la madre del joven de 19 años, que sufrió graves lesiones en su cabeza y rostro luego de que un delincuente de 20 años le propinara 10 golpes de puño y una patada en la cabeza en un intento de robo de la motocicleta.

La seguidilla de golpes, que duró solo siete segundos en los que el víctima nunca opuso resistencia, ocurrió el domingo después de las 17 en el barrio porteño de Villa Crespo. El saldo, dos jóvenes detenidos y la persona agredida fue trasladada al Hospital General de Agudos Carlos Durand con diagnóstico de fractura de cráneo y facial.

En diálogo con el canal TN, la madre y abuela del joven, explicaron: “Mi nieto estaba saliendo a buscar a su hermano. Salgo y lo encuentro todo ensangrentado. El pibe vino como para matarlo por los golpes que tiene. El vecino se portó muy bien y me dio las imágenes de las cámaras”.

Los daños que recibió el joven golpeado en Villa Crespo Captura de video

Según la madre del joven: “Él quedó muy traumado con la situación y aún no pudo decir qué pasó. Salió a buscar a mi otro hijo que estaba en un partido de fútbol. Estuvimos en el Durand todo un día, les hicieron curaciones y estudios por los golpes en la cabeza”.

El primer parte policial, al que accedió LA NACION, indicó que un efectivo apostado en la zona de Murillo y Thames observó una discusión entre tres hombres y, tras separarlos, tomaron conocimiento de lo que quedó plasmado en una cámara de seguridad privada y que ocurrió 100 metros atrás.

En Thames al 300, en medio de una discusión, un joven vestido con un buzo azul arremete con golpes de puño y una patada, tipo karateca, contra AJP, de 19 años, que cae inconsciente mientras el agresor y un cómplice se van del lugar sin sustraer el rodado, una moto marca Honda, modelo GLH.

Luego se sumó personal de la Comisaría Vecinal 15 B de la Policía de la Ciudad que llegó hasta Malabia y Murillo por una incidencia entre partes, en la que un el tío de la víctima, un hombre de 37 años, acusó los otros dos sujetos de haber lesionado a su sobrino en un intento de robo de la moto.

Los daños que recibió el joven golpeado en Villa Crespo Captura de video

Al ir al lugar mencionado, el damnificado, un joven de 19 años, ratificó los dichos de su tío, al tiempo que fue convocado el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que lo trasladó al hospital Durand con traumatismo de cráneo y facial, sin riesgo de vida.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°37, ordenó las detenciones de los dos imputados, ambos de 20 años, por tentativa de robo y lesiones.

“Parece que van a dejar en libertad a uno de los dos porque no intervino en el ataque”, dijo la madre de la víctima y agregó detalles sobre los atacantes: “Uno es de acá de Villa Crespo y el otro es de Paternal. Practican artes marciales”.

Por su parte, la abuela sumó: “Vinieron a asesinarlo directamente”.

LA NACION

Temas Inseguridad urbana