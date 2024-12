Doble crimen en Vicente López: comienzan a juzgar al hombre acusado de asesinar a sangre fría a su padre y a su madre

Hoy comenzará a ser juzgado Martín Del Rio, el hombre de 50 años acusado de haber matado a balazos a su padre, José Enrique Del Rio, de 75, y a su madre, María Mercedes Alonso, de 72. El doble crimen ocurrió la tarde del 24 de agosto de 2022. Los cuerpos fueron encontrados al día siguiente en un automóvil Mercedes Benz que estaba estacionado en la cochera de la casona de Vicente López, donde vivían las víctimas. Un jurado popular, integrado por 12 ciudadanos, definirá si es culpable o no.

El debate estará a cargo de la jueza María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro. El Ministerio Público estará representado por los fiscales Marcela Semería, Alejandro Musso y Gastón Larramendi.

Según el requerimiento de elevación a juicio presentado por los fiscales, el doble crimen fue consecuencia de un “plan previamente diagramado”. El hijo menor de las víctimas está acusado de doble homicidio agravado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causae (matar para lograr la impunidad).

De ser encontrado culpable será condenado a la pena de prisión perpetua. Para la condena se necesita una decisión unánime de los 12 jurados.

“El 24 de agosto, entre las 17.33 y las 18.30, aproximadamente, Martín Santiago Del Rio, se hizo presente en el domicilio de sus padres, en Melo 1101, en Vicente López, y, en base al plan previamente diagramado, ingresó en la vivienda por el garaje. Una vez dentro, decidió, en base al plan estipulado, quitarles la vida, de manera clara e inequívoca”, sostuvieron los fiscales en uno de sus primeros dictámenes cuando pusieron bajo la lupa al hijo menor de las víctimas.

El móvil del doble crimen, para los investigadores, fue económico. “La decisión de segar la vida de sus padres tuvo como móvil la circunstancia de no poder prolongar la mendacidad en torno a la operación inmobiliaria referente a la Unidad N°31 B del edificio Château Libertador, en Núñez, y de poner al desnudo la imposibilidad de que las víctimas se mudaran a dicho inmueble, tal como se lo habían encomendado a partir del poder amplio general y de disposición que le habían conferido para ocuparse de ese tipo de transacciones”, explicaron los representantes del Ministerio Público al pedir la elevación a juicio de la causa.

Los abogados Félix Linfante y Marcelo D’Angelo representarán a Diego Del Rio, el hijo mayor de las víctimas, que interviene en el juicio como particular damnificado.

La defensa del acusado estará a cargo de los abogados Mónica Chirivin y Gastón Salamón. “Se intentará probar que Martín Del Rio es ajeno al hecho que dio muerte a los padres. Martín Del Rio no cometió el doble crimen. No hay un solo testigo que haya declarado en presencia de la defensa. La Fiscalía acomoda la prueba a su parecer. Cuando Del Rio es detenido y se dan cuenta de que el horario en lo que lo quieren ubicar no coincide con la data de muerte que surgió en la autopsia, la modifican. ¿Cómo lo modifican? Hacen declarar al médico un horario distinto de la data de muerte que dio en primera instancia. Hay mucha evidencia que la Fiscalía no tuvo en cuenta. Entiende la defensa que el jurado con buen criterio va a poder analizar toda la prueba y va a determinar que Martín Del Rio es inocente”, sostuvo Salamón horas antes de que comience el debate.

Hoy, a partir de las 8.30, comenzará a ser seleccionado el jurado: 18 ciudadanos: 12 como jurados titulares y seis como suplentes.

Pasado el mediodía, según informaron a LA NACION fuentes judiciales, está previsto que empiece el debate con los alegatos de presentación de las partes y las declaraciones de los primeros testigos.

Doble crimen de Vicente López: el momento de la detneción de uno de los hijos del matrimonio

Para la audiencia de hoy está citada Ninfa Aquino Chamorro, conocida como Nina y empleada doméstica del matrimonio asesinado, que estuvo presa 12 días y finalmente fue sobreseída.

“Mi clienta dirá todo lo que sabe, y su testimonio será clave para que Del Rio sea condenado a prisión perpetua”, afirmó tiempo atrás el abogado Hugo López Carribero, letrado que defendió a Nina Aquino.

Para la tercera audiencia están citados el hermano, la exesposa y el exsuegro del acusado, Diego Del Rio, Cecilia Sánchez, y Miguel Sánchez, respectivamente. Para esa misma jornada fue citada Paola Coquiara, una mujer con la que el imputado mantenía una relación sentimental en el momento en que ocurrió el doble crimen.

Coquiara es una figura clave porque, según la investigación, el 18 de agosto de 2022, seis días antes del doble crimen, fue quien acompañó a Del Rio en una caminata desde Núñez hasta Vicente López, en lo que los detectives calificaron como una “preparación del plan homicida”.

Los investigadores están convencidos de que el imputado planificó los homicidios, y para eso midió el tiempo que le tomaría hacer el trayecto a pie desde Núñez y, además, observó las ubicaciones de las cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en la zona.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Vicente López, el 18 de agosto de 2022, a las 18.04, Del Rio y su acompañante cruzaron la avenida General Paz, desde Núñez, por la avenida del Libertador y continuaron a pie por la calle Zufriategui.

Dos minutos después, el sospechoso y Coquiara fueron captados por una cámara de seguridad en Zufriategui y Azcuénaga, a pocos metros del paso a nivel del ferrocarril Mitre, a la altura de la estación Rivadavia. Caminaban agarrados de la mano.

Del Rio y su acompañante continuaron su trayecto por Zufriategui hasta la calle 25 de Mayo, donde doblaron a la derecha, según informaron a LA NACION fuentes judiciales. A las 18.13, una filmación registró a la pareja en 25 de Mayo y Aguado.

En un determinado momento, el imputado siguió el camino solo. Fue hasta lo de sus padres: a las 18.26 una cámara lo grabó en Melo y Monasterio, a unos 100 metros de la casona de las víctimas. El día del doble crimen, según la acusación del Ministerio Público Fiscal, Del Rio repitió la caminata desde Núñez hasta Vicente López, donde ejecutó a sus padres.

Una de las pruebas fundamentales para identificar al hijo menor de las víctimas como el asesino fueron filmaciones de cámaras de seguridad que registraron los movimientos del sospechoso la tarde del doble crimen. Según el expediente judicial, llevaba puesto un barbijo, una gorra y una campera que lucía, por lo menos, un talle más grande

“Las imágenes fílmicas obtenidas en torno al autor del suceso que luego de ser contrastadas con otros elementos como prueba testimonial y comparaciones, permitió concluir la identidad con el aquí acusado. Escapaba a la lógica y el sentido común que una persona haya caminado a lo largo de 3,9 kilómetros, aproximadamente, de ida, y casi otros tantos de vuelta, vestida abrigada del modo en que lo hizo y tapada su cabeza, si no fuese su intención evitar ser identificado en un medio donde era conocido, tal como Martín Santiago del Río en la ciudad de Vicente López o porque en definitiva, frente a un aberrante hecho de las características pesquisadas, resultaba harto evidente que se maximizaría la búsqueda a través de imágenes fílmicas y este extremo no podía escapar a la atención y cautela que intentó adoptar el aquí encartado, situación bien sabida por el atacante quien se tomó entre otros, el especial cuidado de estudiar el camino previamente y dejar su dispositivo móvil en un sitio diferente como recaudo”, sostuvieron los representantes del Ministerio Público Fiscal en el citado requerimiento de elevación a juicio.

Varios testigos reconocieron a Martín Del Rio en las filmaciones por su particular forma de caminar.

“El sospechoso tiene una forma particular de caminar que posibilitó ser identificado en las filmaciones de las cámaras de seguridad por varios”, informó un detective que participó de la investigación. Esos testigos van a declarar en el juicio.

Gabriel Di Nicola Por