Son empleados de la empresa Martinair, operadora de KLM; uno de ellos acusó al otro y dijo: "Me sentí usado"

No quiso contestar preguntas del juez ni del fiscal. Estaba enojado y lo hizo saber. Su malestar iba dirigido, en realidad, a su compañero de trabajo Adrián Álvarez. "Lo único que puedo decir es que me siento usado, pisoteado y humillado por un hijo de puta. Me partió el corazón y me pisoteó, y no lo esperaba de él. Me sentí usado de una manera terrible, como si fuera un papel higiénico que te limpiás el culo y te tiran, solo como provecho para él", sostuvo Víctor Hugo Gil durante su indagatoria.

Álvarez y Gil fueron procesados hoy con prisión preventiva por el juez en lo penal económico Javier López Biscayart por el intento de contrabando de 87,5 kilos de cocaína. La droga fue descubierta en un avión de carga de KLM.

Los dos eran empleados de la sucursal argentina de Martinair Holland SV, la empresa que opera el vuelo que debía despegar del Aeropuerto Internacional de Ezeiza el 14 de este mes.

"Solamente quiero dejar en claro que ese día [14 de enero] únicamente ayudé a una persona que me pidió una mano para mover unas cajas, las cuales eran pesadas, y que realmente desconocía su contenido y su peligrosidad. Cabe aclarar que en caso de que hubiese sabido su contenido hubiese negado mi ayuda rotundamente", agregó Gil en su declaración indagatoria.

La droga estaba en tres cajas de cartón. Según fuentes judiciales, Álvarez, de 33 años, y Gil, de 47, quedaron registrados por las cámaras de seguridad del Aeropuerto de Ezeiza subiendo las cajas de cartón con la droga.

La aeronave, matrícula PH-CKA, había aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza proveniente de San Pablo, Brasil. Entre su carga legal llevaría desde la Argentina hasta el Viejo Continente caballos de carrera y de polo.

"Fue puro olfato de los agentes de Aduana", había explicado a la agencia de noticias Télam un investigador del caso después de descubrir la droga. Se refería a que al personal aduanero le había llamado la atención lo que sucedía en la pista en pleno contexto de alerta meteorológica.

Las filmaciones de las cámaras de seguridad de la terminal aérea mostraban que dos camionetas pertenecientes a la empresa Martinair se habían acercado al avión y de ellas se comenzaron a bajar cajas de cartón, que luego introducían en la bodega de la aeronave.

Intervención

Los operadores aerocomerciales y el personal operativo de la terminal señalaron que cuando hay alerta meteorológica no se pueden hacer operaciones de carga en la pista. Además, los empleados de Martinair no están autorizados para hacer ese trabajo: esa función la cumple Intercargo.

Advertidos de la situación, los agentes de la Aduana decidieron hacer una requisa del avión y así fue como descubrieron los 87,5 kilos de cocaína en la bodega.

A dos semanas del hallazgo de la droga, el avión de KLM sigue secuestrado. Como la empresa neerlandesa pidió la devolución, el juez López Biscayart corrió vista a las autoridades de la Dirección General de Aduanas (DGA) para que se expidan al respecto, explicaron a LA NACION fuentes judiciales.

López Biscayart también procesó, como persona jurídica, a la empresa Martinair, que operaba el vuelo de carga de KLM que debía despegar del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. También le trabó un embargo de 200 millones de pesos.

En cambio, el magistrado dictó la falta de mérito para los tres tripulantes del vuelo y otros tres empleados de Martinair.

En el expediente, el Ministerio Público está representado por el fiscal en lo penal económico Emilio Guerberoff, que cuenta con la colaboración de Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias.