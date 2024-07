El abogado de los rugbiers franceses dijo que hubo “sexo consentido” con la mujer

Escuchar

Rafael Cúneo Libarona, el abogado de los rugbiers franceses detenidos, acusados de abusar sexualmente de una mujer en un hotel en Mendoza tras un partido contra Los Pumas, dijo que hubo “sexo consentido” con la denunciante y adelantó que juntó “20 pruebas” en el lugar del lecho.

“¿Para qué fue a la habitación?” , fue la pregunta que realizó el hermano del ministro de Justicia en una entrevista para Radio Continental. “Hablé con los jugadores y les creí. Dijeron que fue una relación consensuada y normal. Estaban asustadísimos, no lo pueden creer”, sostuvo Cúneo Libarona tras dialogar con Oscar Jegou y Hugo Auradou, quienes viajaron a la Argentina convocados por el equipo francés para el partido que disputaron el pasado fin de semana ante los Pumas en el estadio Malvinas Argentinas.

Rafael Cúneo Libarona y los representantes de la Federación Francesa de Rugby (FFR), el presidente Florian Grill, y su vicepresidente, Jean-Marc Lhermet, Marcelo Aguilar

“¿Fue a tomar? Había música en el boliche y en el hotel, ¿A qué fue a la habitación?”, siguió el letrado, quien aseguró que hubo indicios de la denunciante de que hubo “una aceptación expresa de tener sexo” con el primero que ingresó a la habitación del Hotel Diplomatic.

“El sexo lo tuvo con el que primero fue. No es un dato menor que la señora tenga 40 años, no es estigmatización de feministas, admiro a la mujer, quiso tener relaciones en el baño y luego fueron a la habitación, no es para seguir bailando o seguir tomando”, siguió, aunque no explicó qué quiso decir sobre la edad de la presunta víctima.

En otro tramo de la entrevista, Cúneo Libarona realizó un racconto de los hechos. “La mujer dijo que cada tanto el jugador, de 20 años, la invitaba a tener sexo en el baño en dos o tres oportunidades. Le dijo que no, pero diez minutos después se fue al hotel con el jugador y una pareja más. Se toman un [auto] y llegan al hotel. La otra pareja que es ajena hace sus cosas, ellos suben a la habitación, se olvidan de la llave, ella se queda arriba esperando , otro indicio que venía expresando un sexo consentido, porque todos sabemos lo que es ir a una habitación después de un boliche. Había una intención de tener sexo” , aseguró, convencido de un supuesto consentimiento de la mujer.

Tras ello, agregó: “Vuelven con la llave, van a la habitación y tienen sexo. A la media hora viene el otro jugador a la habitación [en una habitación duermen dos jugadores] y desde ahí la denunciante dice que empieza a ser golpeada y manoseada y que la ahorcaron, una situación muy violenta. Dijo que tiene marcas por las golpizas, que tenemos que confirmar si se dieron o no”.

Por otro lado, el abogado indicó que fue a la habitación de los hechos para juntar pruebas. “Pudimos constatar que son paredes de un durlock muy frágiles, no de ladrillo, solo tiene espesor de 30 centímetros. Hicimos una pericia auditiva, gritándonos, y se escuchaba todo, se escuchaba hasta el ascensor”, expresó.

En esa misma línea, Cúneo Libarona volvió a marcar que a pesar de que la víctima describió “una escena sexual muy violenta, se debería haber escuchado por la gente de las dos habitaciones lindantes”. Fue en ese momento que reveló que los huéspedes de esos cuartos declararán como testigos ante la Justicia.

Los acusados llegarán esta tarde a la ciudad de Mendoza, tras ser detenidos en la ciudad de Buenos Aires. Se encuentran en prisión preventiva ya que, luego del partido, ambos tenían programado salir del país. “No es que el juez o el fiscal los haya considerado culpables”, insistió el abogado.

El caso

El delito habría ocurrido en las instalaciones del Hotel Diplomatic, ubicado en la Avenida Belgrano al 1000 de la capital mendocina, durante la estadía del conjunto de Francia.

Los dos jugadores se encontraban en la ciudad de Buenos Aires cuando fueron detenidos por la Policía Federal (PFA) por orden del fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Darío Nora de Mendoza, según consignaron los medios locales.

Oscar Jegou, el principal apuntado por la víctima. TOMAS CUESTA - AFP

La detención se da justo antes del viaje de los franceses a Uruguay en la continuación de su gira por América Latina que incluye otro partido con el conjunto albiceleste el sábado 13 de julio.

Según trascendió, la víctima habría conocido a los dos jugadores franceses en un boliche el domingo a la madrugada. Más tarde, ambos la habrían invitado al mencionado hotel, y en ese momento habría ocurrido el abuso sexual.

Ambos jugadores, de acuerdo a The Guardian, integraron el equipo francés que ganó el Mundial sub-20 de 2023 y en la Argentina debutaron con la selección mayor de su país, en el único partido que disputaron antes de la denuncia.

Hugo Auradou. LUIS ROBAYO - AFP

Iniciado en el rugby desde que era un niño, Jegou -que sería el autor principal, en base a la víctima- tiene 21 años, nació en 2003, juega como defensa en el club La Rochelle, mide 1,90 metros y pesa 90 kilos. En octubre del año pasado el joven estuvo involucrado en un escándalo, cuando dio positivo de cocaína tras ser la revelación de la copa sub 20. “Es un verdadero shock”, dijeron desde su club en es momento. En Instagram suele publicar fotos de una mujer que es su novia, con corazones y en salidas juntos.

Por su parte su compañero -que tiene 20 años, mide dos metros y pesa 102 kilos- oficia como segunda línea del Pau y tuvo una temporada exitosa. Es hijo del reconocido rugbier David Auradou.

