El crimen de Agustina. Vecinos de Cipolletti creyeron haber encontrado al sospechoso del identikit: ¿qué dijo él?

Durante horas, las redes sociales de los cipoleños ardieron: afirmaban que habían encontrado al sospechoso del identikit, el presunto asesino de Agustina Fernández, la estudiante de Medicina pampeana que murió el miércoles pasado tras haber sido brutalmente atacada en un departamento de Cipolletti el sábado 2 de este mes. Como tantas otras, se trató de una fake news: el problema es que la persona a la que señalaban –y cuyas cuentas e imagen se difundieron públicamente– realmente existía. Y nada tenía que ver con el conmocionante crimen.

El Ministerio Público Fiscal de la ciudad del Alto Valle de Río Negro aclaró que se había confirmado que no era el hombre del identikit y precisaron que la investigación prosigue “a paso firme”.

Mientras, el joven señalado injustamente en las redes sociales pidió a través de su cuenta de Facebook que dejen de escracharlo. El cipoleño habló con el portal MisNoticias y dijo: “Estoy tranquilo, con la conciencia limpia. Nunca estuve cerca del lugar ese día. Soy músico, trabajo en mi computadora y puedo dar pruebas que no tengo nada que ver. Vivo solito con mi madre y tengo un hijo de 4 añitos. Lo único que pido es que dejen de difundir mi imagen, confundir a la gente y entorpecer la causa”.

El joven, identificado como Santiago, afirmó: “Esto me pone muy mal, el del identikit no soy yo; no puedo salir a la calle, la policía ya vino a mi casa y sabe donde vivo. No tengo por qué esconderme y estoy a disposición de la Justicia. Repudio esto que le pasó a Agustina y ojalá se esclarezca pronto este asesinato”.

La viralización que complicó la vida del músico comenzó el sábado a la tarde, cuando algunos tomaron su imagen –que tiene algunas señas compartidas con las del sospechoso del identikit– y comenzaron a acusarlo. Se señalaba que tenía un tatuaje en la cara y otro en la mano, como el de la ilustración difundida por el Ministerio Público. Pero el tatuaje no era en la ceja, como el del dibujo, y también difería el de la mano.

Hoy, desde la fiscalía informaron a La Mañana, de Cipolletti, que el hombre señalado en las redes sociales “está descartado como posible sospechoso”. También remarcaron que continúan buscando a un hombre de entre 20 y 30 años con fisonomía similar a la del dibujo, que tiene un 10 que le atraviesa la ceja izquierda, flanqueado por un par de cruces a cada lado del número y que, además, tendría inscripta la palabra “Rock” en una de sus manos, entre los dedos.

La ilustración fue confeccionada a partir de las declaraciones de testigos y de filmaciones de cámaras de videovigilancia de las adyacencias al departamento situado en Confluencia al 1300, donde se produjo el ataque criminal.

“El sospechoso se habría encontrado en cercanías del lugar del crimen en el horario en el cual se produjo el ataque, por lo cual resulta de suma urgencia y relevancia ubicarlo para avanzar en distintas diligencias procesales”, señalaron fuentes judiciales.