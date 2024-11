El crimen de Lara Fernández. Asesinaron a una adolescente, pero evitaron ser condenados a prisión perpetua

Tres delincuentes fueron condenados por el crimen de Lara Fernández, la adolescente de 17 años asesinada de un tiro en Lomas de Zamora durante los festejos del Año Nuevo de 2022, cuando se resistió a que le robaran el teléfono celular. A pesar de la gravedad del hecho, ninguno de ellos recibió prisión perpetua; la pena máxima impuesta fue de 24 años de cárcel.

Según informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas, Cristian Maidana recibió 20 años de prisión; Leandro Nicolás Strassera, 21 años, y Alan Benjamín González, 24, ya que también recibió sentencia por el homicidio de un jubilado ocurrido un mes después del crimen de Lara.

Laura, madre de la víctima, cuestionó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°5: “No lo consideraron un homicidio criminis causae, que es lo que pidieron la fiscalía y la querella, sino homicidio en ocasión de robo, que es lo que solicitó la defensa” de los condenados. “No estamos conformes para nada, vamos a apelar”, dijo la mujer, que consideró que “hubo justicia, pero no fue justa”.

“Siento un poco de bronca y tristeza. Parece que tienen que seguir matando personas para que se pudran en la cárcel. Los jueces no empatizaron, o no sé... Será que Lara no es pariente de ellos [...] La verdad es que esto habla más de ellos que de nosotros. Era una banda de cuatro pibes que salían a robar y a matar”, opinó.

Los magistrados consideraron que los tres ladrones fueron coautores del delito de “homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego y por la intervención de una menor de edad”.

El menor es conocido como Martincito, que tiene 18 años, pero cuando se produjo el crimen tenía 15 y, por lo tanto, es inimputable. Actualmente está sujeto a la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense.

Cuando lo detuvieron, Martincito les dijo a los policías: “A mí no me interesaba esa chica. Yo quería el celular que ella tenía”. Él es señalado como el autor material del asesinato de Lara Fernández, por el que nunca será condenado.

“Jamás va a ser juzgado”, señaló la madre de la víctima. “Él se escapó dos veces del instituto de menores. En la primera quiso matar a una persona para robarle el auto en San Isidro y fue condenado en un juicio abreviado a cinco años. Después lo capturaron en Lomas de Zamora, a diez cuadras de mi casa”, afirmó.

“La segunda vez que se fugó lo agarraron en Lanús, donde tuvo un enfrentamiento armado después de robar una moto y quitarle el celular a una señora”, agregó Laura.

“Tiene cuatro homicidios en su haber. No entendemos”, recriminó, sobre el prontuario de Martincito.

Alan González, uno de los condenados por el crimen de Lara, también fue sentenciado por el asesinato de Hugo Domato, un jubilado de 70 años, el 2 de febrero de 2022 en La Matanza, y por otros asaltos.

Lara Fernández fue asesinada la madrugada del 1° de enero de 2022 en el cruce de Falucho y Olmos. Según surge de la pesquisa, la chica estaba con un grupo de amigos cuando cuatro asaltantes adolescentes los atacaron. Ella se resistió y uno de los delincuentes la golpeó con la culata del arma en la nuca y luego salió un disparo que la mató.

LA NACION

Temas Homicidio