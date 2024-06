El desgarrador pedido de la mamá de Loan tras descompensarse en la marcha: “Quiero que vuelva mi hijo”

Escuchar

Al grito de “Yo quiero a Loan”, María Noguera rompió en llanto en plena marcha en reclamo por la aparición de su hijo de cinco años, desaparecido el 13 de junio después de salir a buscar naranjas en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio. “Quiero que vuelva mi hijo”, reclamó la mujer tras descompensarse en medio de una multitud que la asistió previo a ser trasladada del lugar en ambulancia.

El desgarrador pedido de Noguera enmudeció a los presentes en la localidad correntina de 9 de julio, quienes nuevamente participaron esta tarde de una marcha en reclamo por la aparición de Loan Danilo Peña. Descompensada por la situación, la mujer debió ser asistida por un grupo de vecinos y rápidamente trasladada del lugar en ambulancia.

Minutos antes, la madre de Loan se había referido al almuerzo familiar del que participó Loan junto a otras personas antes de su desaparición y explicó que era la primera vez que el niño visitaba la casa de su abuela paterna. “Se fueron nomás para un paseo y una visita”, relató la mujer, quien en medio de la desesperación luego insistió: “Si lo tienen que me lo devuelvan por favor”.

Por otro lado, Noguera apuntó contra el comisario Walter Maciel, quien fue detenido hace menos de 24 horas. “Él me dijo que no haga la marcha. No hay que confiar en nadie”, señaló la mujer quien también cuestionó el secuestro de su celular como parte de la investigación. “Quiero saber por que me quitaron el teléfono si yo estuve en mi casa. Todavía no me lo devolvieron”, apuntó.

Según publicó LA NACION la Justicia de Corrientes abona la sospecha de que los tres imputados detenidos en las últimas horas- el comisario Walter Maciel, la funcionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo Carlos Pérez- especialmente el matrimonio, se habría llevado al niño de cinco años, en la camioneta Ford Ranger, hasta una vivienda en la localidad de 9 de Julio.

Allí, lo pasaron a un Ford Ka y, en ese vehículo, lo habrían trasladado hasta el punto de reunión donde lo entregaron a los integrantes de otra célula de la organización que se habría encargado de sacar al pequeño del país y lo habrían trasladado a Paraguay.

A partir de los indicios sumados en el expediente en las últimas horas, los responsables de la pesquisa presumen que los acusados armaron el almuerzo en la casa de Catalina, la abuela de Loan para secuestrar al niño y, supuestamente, entregarlo a otro grupo que lo se habría encargado de sacarlo del país.

En plena marcha el padre de Loan, José Peña, abonó la hipótesis de la Justicia. “Se lo robaron, se lo llevaron”, aseguró el hombre en diálogo con LN+. “Mi mamá es una pobre vieja que invitó a comer, que se iba a pensar ella que le iban a hacer eso”, sostuvo Peña. Sin embargo, el hombre denunció que durante el almuerzo familiar del que el también participó cree que alguno de los presentes pudo haber estado reteniéndolo. “Nos querían distraer”, acusó.

En ese sentido, el hombre se preguntó: “Si en la casa hay naranjas, por qué se fueron tan lejos a buscar más naranjas”. Tras ser consultado por la persona que llevó al niño a buscar naranjas, Peña dijo no saber quién fue debido a que él se encontraba dentro de la casa y Loan estaba en el patio junto a otros adultos.

En tanto, al ser consultado sobre su vínculo con el comisario Maciel, quien se encuentra detenido por la desaparición de Loan, el padre recordó: “Me decía: ‘tranquilo, ya va a aparecer’. Me llevaba para esos lados, por la búsqueda. La gente quería hacer la marcha y él no quería que se hiciera”.

