El Dipy fue procesado por abusar de una joven a la que le habría prometido un trabajo en el Gobierno

En las elecciones del año pasado, el cantante de cumbia David Martínez, popularmente conocido como El Dipy, fue candidato a intendente en La Matanza por La Libertad Avanza (LLA), pero no pudo ganarle al peronista Fernando Espinoza. A mediados de año estuvo a punto de ocupar un cargo de director en la Secretaría de Cultura de la Nación, pero su designación quedó trunca. Ahora se supo que hace un mes, el 30 de octubre último, fue procesado sin prisión preventiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal. La víctima es una joven bonaerense a la que el músico le habría ofrecido trabajo en el gobierno nacional.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. El procesamiento dictado por la jueza nacional en lo criminal y correccional porteña no está firme. Fue apelada por la defensa de El Dipy y se encuentra para resolver en la Cámara del Crimen.

“Me duele porque sé que hay muchas mujeres que están viviendo estas cosas y me duele por ellas y porque tengo dos hijos, padres y amigos. Me duele que haya chicas a las que quizás no les crean estas cosas. En casi 26 años de carrera nunca tuve una denuncia así. En el trabajo que yo hago con la música, conocemos a un montón de chicas y nunca tuve una denuncia de esta índole. Soy una persona pública, mediática, y cuando sucede algo así, muchos se esconden. Yo decidí salir a hablar”, dijo ayer Martínez en el programa televisivo el Diario de Mariana (DDI) después de que se hiciera pública la investigación.

La causa, que se tramitó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, a cargo del fiscal Eduardo Cubría, comenzó en agosto pasado después de una denuncia presentada por una joven, quien sostuvo haber sido abusada por El Dipy en tres oportunidades.

El músico y la denunciante, que sería militante de LLA y cuya identidad no fue difundida, se conocieron personalmente en octubre del año pasado en un bar de San Martín, después de haber intercambiado mensajes por la red social Instagram.

En una primera oportunidad, la denunciante informó que mantuvo relaciones sexuales consentidas. Después, según la presentación judicial, como ella estaba sin trabajo, el cantante le habría ofrecido un cargo en el gobierno nacional y, en ese contexto, aprovechó para abusarla.

El primer ataque sexual, según la denuncia, habría sido en marzo pasado en la casa del músico. Los otros abusos habrían sido en abril y mayo pasados, todos en el mismo escenario. Una vivienda en el barrio porteño de Villa del Parque.

Con las pruebas reunidas, el fiscal Cubría pidió que El Dipy sea citado a prestar declaración indagatoria. Finalmente, el 30 de octubre pasado fue procesado sin prisión preventiva por abuso sexual con acceso carnal, informaron fuentes judiciales.

Casi llega al Gobierno

Como informó LA NACION en julio pasado, El Dipy estuvo a punto de ser funcionario nacional. Iba a ser asesor para artistas emergentes en barrios populares. Su contratación estuvo a punto de ser firmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Cuando se difundió que el Gobierno preparaba un cargo para El Dipy, el vocero presidencial Manuel Adorni le solicitó información a Capital Humano: buscaba prepararse para afrontar las preguntas que seguramente le llegarían en su conferencia de prensa diaria, según se consignó en este diario el 25 de julio pasado.

Allí fue cuando, de acuerdo con quienes intervinieron en la firma del contrato, el vocero presidencial le transmitió su preocupación a la ministra por posibles acusaciones en contra del cantante. Martínez había sido denunciado públicamente por su exnovia Mariana Diarco por violencia, aunque luego esta se retractó y dijo que mintió al hacerlo, en 2020. Su ficha de antecedentes está limpia, en ese momento. Pero la duda ya se había instalado en el oficialismo.

Su nombramiento como funcionario se truncó porque no contaba con los requisitos mínimos para ser director. La idea era que maneje un área vinculada a la música en barrios populares. El Dipy presentó toda la documentación: copia del documento de identidad, currículum vitae, certificado de estudios primarios, certificado de antecedentes penales, declaración jurada de incompatibilidades y conflicto de intereses y firmó, el 1° de abril de este año, los datos de ingreso para el alta.

Descartada una dirección, se analizó la posibilidad de su contratación como asesor. En una nota dirigida al secretario de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano, por parte de Leonardo Cifelli, secretario de Cultura, se pidió la conformidad para la designación de David Adrián Martínez en el cargo de “Asesor de bandas emergentes” a partir del 1° de abril de 2024 y hasta el último día del año. Si Pettovello hubiese firmado la designación, Martínez habría cobrado un retroactivo desde principios de abril, pero todo quedó trunco.

