El dolor de la familia del policía asesinado en Barracas: “Se llevaron al abuelo de mi hijo de tres tiros”

Alfredo Poggetti, un policía federal retirado fue asesinado anoche de tres disparos cuando se resistió a que, al menos, tres delincuentes ingresaran en su vivienda del barrio porteño de Barracas, a la que había llegado en su automóvil junto a su esposa, según informaron fuentes de la fuerza de seguridad.

Al conocerse la noticia, vecinos de la víctima se reunieron frente a la casa de la víctima para exigir mayor seguridad y reclamar justicia para el hombre asesinado, mientras los peritos de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) y personal de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad trabajaban en la escena del crimen.

Uno de los presentes fue el exyerno de Poggetti, Beto Starck, quien trabaja como camarógrafo para A24. En diálogo con ese medio, contó: “Es tremendo. La familia de América está triste porque es el abuelo de mi hijo el que resultó fallecido esta noche y su hijo es gerente de sistemas del canal, así que nos ha invadido a toda la familia de América. Es una situación increíble. Nací en este barrio, Barracas, crecí y me crie acá. Era el lugar más lindo para vivir, y ahora la violencia y la delincuencia están haciendo estragos”.

El camarógrafo reflexionó sobre la cantidad de veces que le ha tocado salir a hacer móviles para registrar hechos como ese, y lamentó: “Hoy estar de este lado es como se dice en el barrio: ‘Las balas pican cerca’. Ya estamos. No hay nadie exento”. Entonces, siguió: “Estamos en el corazón de Buenos Aires, a tres minutos de Puerto Madero, y se llevaron al abuelo de mi hijo de 3 tiros”.

Starck describió a la víctima: “Era un excelente hombre, de bien, de ley, de justicia. Era policía de corazón. Lo llevaba en el alma. Y siempre estaba atento a todo lo que pasaba en el barrio”. En ese sentido, resaltó que era una persona que estaba siempre atenta, y remarcó: “Le ganaron adelante de su esposa, Liliana, que si la ven... Es increíble que nos toque tan de cerca esto, y recién tener que explicarle a mi hijo de 13 años que no va a ver más a su abuelo”.

Además, dijo que el suboficial asesinado se estaba por jubilar y que siempre contaba que tenía “un sueño” para cuando eso sucediera. “Me quiero abrir un puestito en Santa Clara del Mar para hacer sándwiches. Quiero vivir en el mar”, solía repetir. Entonces, frustrado completó: “Hoy se pusieron tres, lo empujaron y pack, pack, pack”. Y añadió: “Ahora veo al abuelo de mi hijo, con tres tiros, dejando a una nieta, Olivia, de 2 años; dejando a Milo, de 5; y a Vito, su primer nieto, de 13, que era su amor. Lo llevaba a jugar a la pelota, lo alentaba y le marcaba los códigos de abuelo, de abuelo de verdad”.

“No sé cómo Alfredo no los vio ni cómo ingresaron estas personas. Tres tiros... ¿para qué? Están todos destruidos. No tiene explicación. Es el barrio en el que me crie, donde todos nos conocemos”, dijo. Y resaltó: “Hoy no sabés en quién confiar”. Según señaló, “se dice que hay algunas cámaras” que registraron a los agresores, pero pese a eso, insistió: “Lo único que tenemos que decir es: ‘no nos matemos más’. De chico me han robado, pero me dejaban ir. Acá te matan. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan violentos?”.

LA NACION

