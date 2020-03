El dolor del padre de la nena asesinada por su primo: "Me destruyó a mi hija"

Luis Ezeiza, el padre de Guada, la niña asesinada por su primo, reclamó una condena ejemplar a la justicia Crédito: Cortá por Lozano

Luis Ezeiza, el padre de Guadalupe (10), la niña asesinada y calcinada en Lobos por su primo, Sergio Ramón Oliveira (22), brindó una entrevista televisiva en la que compartió su dolor y exigió una condena ejemplar para el asesino de su hija.

"Guadalupe, con la corta edad que tenía, era muy directa. Si la habían abusado, me iba a contar, y él sabía que si eso pasaba yo lo iba a venir a buscar, solo o con la policía, pero lo iba a buscar. Para mí, por eso la mató", dijo en diálogo con Cortá por Lozano (Telefe).

"En el primer grito que pegó la nena puso la música fuerte -agregó-. Después la durmió con un castañazo, una trompada en la cabeza y la dejó inconsciente. Y después la violó, dicen que en la autopsia no sale, pero ¿por qué le quemó los genitales a mi hija sino? Para borrar la evidencia".

En este contexto, sostuvo que si Oliveira no es condenado él no descarta hacer justicia por mano propia. "Cuando salga, que Dios me de salud y vida así lo destruyo yo a él. Él me destruyó a mi hija y, si los jueces no tienen pelotas, yo sí tengo, que me digan que está mal, pero está mal que me quitó a mi hija también", exclamó entre lágrimas.

"Hasta que no se haga justicia y ella no descanse en paz no voy a vivir tranquilo -añadió-. Él derrotó a Guadalupe porque no tenía defensas, pero a mí no me va a derrotar".