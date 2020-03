El dolor de la madre de Fernando: "A veces le ruego a Dios que me lleve con él"

Graciela, la madre de Fernando Báez Sosa, dio un desgarrador testimonio en TV

18 de marzo de 2020 • 17:29

La madre de Fernando Báez Sosa , el joven muerto a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell, habló de la pérdida de su hijo, de la situación judicial de los detenidos y pidió que no se les otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria .

Al cumplirse dos meses de la muerte del joven, Graciela Sosa recordó muy emocionada a su hijo y pidió que la pandemia del coronavirus no tape las noticias de la investigación judicial y solicitó a los medios y a la sociedad que no la abandonen en su reclamo.

En una entrevista con el programa Nosotros a la mañana (eltrece), Graciela habló del video realizado por los amigos de Fernando : "Siento que falta él. Que hubiera hecho lo mismo que ellos, dando una mano para que realmente se haga justicia. Es terrible lo del coronavirus, pero que no me lo tape. Que me ayuden a que se haga justicia por Fernando".

Desgarrador testimonio de la madre de Fernando Báez Sosa - fuente: eltrece 08:49

Video

Graciela pidió que los ocho detenidos por el crimen permanezcan en prisión , tal como lo dispuso el juez de la causa desde que fueron arrestados en la casa que alquilaban en el balneario bonaerense. "Lo que le hicieron no tiene palabra. No puedo superar la muerte de mi hijo, lo mataron de una manera muy cruel. No le dieron la oportunidad defenderse. Que no les den domiciliaria, porque sería muy injusto. Encima, después de matarlo, se burlaron de él, diciendo que 'había caducado'", remarcó la mujer.

"Nunca pensé que mi hijo volvería en un cajón. Lo difícil que fue reconocerlo, estaba destruido. No sé de donde saqué el valor para verlo. Lo extraño, muy injusto lo que le hicieron. Pido justicia y no a la domiciliaria. Después se verá con el tiempo qué será de mi vida. A veces ruego a Dios que me lleve con él. Es muy difícil sobrellevar la vida sin nuestro hijo, la casa está vacía. Lo extraño muchísimo", finalizo la mujer, visiblemente conmovida.