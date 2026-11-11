El duro alegato del fiscal: Pity “Álvarez jugó a ser Dios, salió armado y decidió que Cristian Díaz debía morir”

El fiscal general Sandro Abraldes presentó este miércoles uno de los alegatos centrales del juicio contra Cristian Álvarez Congiu, más conocido como Pity, por el homicidio de Cristian “El Gringo” Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano. Pidió que el músico sea condenado a 12 años de cárcel.

“A Cristian Díaz lo mató Pity Álvarez, no falleció”, afirmó Abraldes al comienzo de su presentación, mientras exhibía una fotografía de la víctima. Luego, al explicar el sentido de su exposición, hizo referencia a una frase popularizada por el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados: “La gente manda” . El fiscal contrapuso esa expresión con el principio de igualdad ante la ley y resumió su postura con una definición: “Si tuviera que ponerle un título a este alegato, sería: ‘La ley manda’”.

En ese sentido, remarcó que la decisión del tribunal no debe estar condicionada por la popularidad del acusado ni por las simpatías o antipatías que pueda generar, sino por los hechos acreditados durante el debate y por la responsabilidad penal que corresponda atribuirle. “Ante la ley somos todos iguales, sin ninguna clase de excepciones”, sostuvo.

Sandro Abraldes, fiscal de la causa Matías Pellón / Fiscales.gob.ar

Álvarez no participó de la audiencia. Aunque se esperaba que se conectara por Zoom desde la clínica psiquiátrica de Castelar donde permanece internado desde el 2 de octubre, el secretario del Tribunal Oral en lo Criminal N° 29, Sebastián Bauman, informó que había recibido un llamado del director del establecimiento para comunicar que el músico no tenía interés en hacerlo porque consideraba que estaba bien representado por sus abogados , Javier Baños y Sebastián Queijeiro, que siguieron la jornada de manera virtual .

Una parte importante del alegato estuvo dedicada a la decisión de Álvarez de circular armado. Abraldes sostuvo que el músico ya llevaba un arma de fuego cuando se encontró con Díaz y que esa circunstancia debía analizarse independientemente de lo que sucedió después entre ambos. Para el fiscal, el acusado había decidido atribuirse una facultad que no le correspondía y exponía a otras personas a las consecuencias de esa conducta.

Como respaldo, exhibió un informe de la ex Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, actualmente, Registro Nacional de Armas, Renar), fechado el 16 de julio de 2018, según el cual Álvarez no estaba inscripto como legítimo usuario y el arma utilizada tampoco figuraba registrada. “Resolvió por sí mismo que podía salir armado”, cuestionó.

El representante del Ministerio Público también repasó episodios anteriores y declaraciones públicas del cantante para sostener que su relación con las armas no era circunstancial. Citó una entrevista publicada por la revista Rolling Stone en 2008, en la que Álvarez había dicho: “Yo ando armado porque los demás andan armados”. También recordó una aparición televisiva con Juan Di Natale en la que el músico exhibió una réplica y afirmó: “Sirve para matar giles”.

Pity Álvarez, durante una de las jornadas del juicio que afronta por haber matado a un hombre en julio de 2018 Fabián Marelli

Abraldes mencionó, además, que en 2015 Álvarez había sido detenido mientras caminaba armado por Villa Lugano y aludió a otras denuncias y acusaciones vinculadas a amenazas y a episodios en los que habría utilizado un arma de fuego. También relacionó la tenencia de armas con el consumo problemático de sustancias del músico y sostuvo que ambos aspectos no podían ser examinados por separado.

Los disparos y la reconstrucción de Criminalística

Para reconstruir el homicidio, el fiscal recurrió a un croquis elaborado por la Unidad Criminalística Móvil (UCM) y proyectó una recreación animada de la escena . La presentación incluyó fotografías y videos de Díaz, material cuya exhibición había sido advertida previamente a los familiares de la víctima.

Abraldes repasó, entre otros, el testimonio de Carlos Ulises Stiempcich, quien presenció el ataque. Según lo declarado por el testigo, Díaz se quitó la campera e hizo un amague, pero no llegó a agredir físicamente al músico. De acuerdo con ese relato, Álvarez le disparó a la cara y volvió a hacerlo cuando la víctima ya estaba en el suelo.

“Le disparó primero para matarlo y, en el suelo, se aseguró de que Díaz estuviera muerto”, sostuvo el fiscal. En otro tramo de su exposición, insistió: “Álvarez lo quiso matar. Le disparó primero y, ya en el suelo, se reaseguró de que Díaz muriera. No con uno, sino con tres disparos”.

El representante de la acusación también citó al perito Manuel Omar Martín y recordó el testimonio de Angélica Bustos, la médica forense que realizó la autopsia. Al analizar la escena, cuestionó las declaraciones de quienes habían presentado a Díaz como una persona conflictiva y temida en el barrio. Para Abraldes, esa caracterización suponía un intento de “demonizar a la víctima” que no justificaba lo ocurrido.

Otro de los puntos centrales fue la versión que había dado el propio Álvarez durante su declaración ante los jueces. El músico reconoció el lunes de la semana pasada haber disparado contra Díaz, aunque sostuvo que se había sentido acorralado. “No pensé, me transformé”, había dicho. También describió lo ocurrido como “un fogonazo blanco” en su cabeza.

El fiscal puso en duda esa explicación y señaló que el acusado había dicho haber visto un arma, pero no que hubiera observado a Díaz dispararla. Para reforzar su planteo, se proyectó un video de aproximadamente cuatro minutos elaborado por Criminalística de la Policía de la Ciudad. La grabación permitió observar la iluminación del lugar, los espacios abiertos y la ubicación de los testigos. Según la interpretación de la Fiscalía, esas características contradicen el relato de Álvarez sobre una situación en la que habría quedado sin posibilidad de escapar.

De izquierda a derecha, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°29: Juan María Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro Fabián Marelli

Antes de la proyección, Abraldes advirtió que el contenido era duro y pidió a los periodistas presentes que no difundieran las imágenes. En el video se observaron distintos elementos de la escena, entre ellos la ropa que llevaba Díaz, el cuerpo tendido en el suelo y un charco de sangre. Al concluir ese tramo de la exposición, el fiscal afirmó: “Este homicidio es obra de Pity Álvarez”.

El pedido de la querella y el tramo final del juicio

El alegato de la Fiscalía se produjo después de la exposición de la querella, que el viernes pasado había solicitado una pena de 11 años y dos meses de prisión para el músico. El abogado Fabián Améndola, quien representa junto con Fernando Burlando a Verónica Román, madre de una de las hijas de Díaz, sostuvo que Álvarez comprendía sus acciones al momento del ataque y descartó que hubiera actuado en legítima defensa.

Según la reconstrucción presentada por la querella, el músico disparó cuatro veces contra Díaz, tres de ellas a corta distancia. Además, los abogados solicitaron que, en caso de una eventual condena, pueda cumplirla bajo la modalidad de arresto domiciliario , con salidas laborales y para continuar sus tratamientos médicos.

El juicio comenzó el 10 de agosto y, hasta esta etapa, acumuló 18 audiencias y casi 40 testimonios, además de reiterados pedidos de suspensión y planteos de la defensa sobre la capacidad del músico para afrontar el proceso. Durante su única declaración presencial, Álvarez reconoció haber disparado contra Díaz, aunque afirmó que se había sentido amenazado.

Con los alegatos de la Fiscalía ya expuestos, el debate ingresará a su tramo final este viernes 13, cuando sea el turno de los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro. Luego, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 estará en condiciones de anunciar la fecha de la sentencia que dará una resolución a este caso.