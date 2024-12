El duro testimonio de los familiares de Raquel Candia, la pareja del exfutbolista Fernando Cáceres: “La mataron, los vecinos dicen que vieron empujones”

Ante la noticia del fallecimiento de Raquel Candia, pareja del exfutbolista Fernando Cáceres, su familia asistió a la casa donde la mujer cayó al vacío y expresó que no se trató de un suicidio. Su madre y dos hermanos hablaron con la prensa y denunciaron que el exjugador ejercía violencia contra ella, incluso durante los momentos previos a su muerte.

Uno de ellos, quien no reveló su identidad, afirmó: “Hay testigos de que hubo hostigamientos y amenazas. Estuvieron juntos bastante tiempo y vivían de una forma muy conflictiva, con mucha violencia”. También sostuvo que el vínculo entre ambos era muy “dramático” y agresivo por parte de Cáceres y denunció: “Vecinos anónimos nos dijeron que hubo violencia y griterío anteriores [a la muerte de Candia]. Dijeron que la empujaron por el balcón y cayó por el precipicio”.

Por otra parte, su otro hermano, de nombre Miguel, señaló que la víctima “no se mató, la mataron”, lo que fue respaldado por un familiar, quien insistió además en que se trató de un femicidio. “Está claro que la mataron. Ella no se va a matar porque nunca haría algo así, para que quede claro. La policía no me dice nada. Debe haber un protocolo, pero no me dejan entrar a verla”, manifestó.

A su vez, Adela, la madre de Candia, indicó devastada que no contaba con mucha información sobre su vínculo con Cáceres porque no se conocían hacía mucho. Sin embargo, declaró: “Hacía muy poco tiempo que estaba con él. No se tanto porque me contaba poco de su relación, pero ella estaba mudándose”.

Comentó que Candia tenía también problemas con su exmarido, quien supuestamente la echó de su casa y no le permitía ver a sus tres hijos. “La última vez que hablé con ella le dije que venga a mi casa porque era la única forma en la que podía ver a sus hijos”, agregó. Sus hermanos se sumaron a las declaraciones de su madre y contaron que la expareja de la víctima la maltrataba.

Según pudo saber LA NACION, Candia, de 45 años, cayó desde el séptimo piso del edificio ubicado en Suipacha 360, en Ramos Mejía, La Matanza, donde vivía con Cáceres desde hacía 11 meses, al patio de una casa vecina. Tras una llamada al número de emergencias 911, personal de la Policía bonaerense llegó al lugar, ubicado en Necochea al 600, y encontró el cuerpo de la víctima.

De momento, la causa está siendo investigada bajo el título de “averiguación de causales de muerte”. El fiscal Adrián Arribas, que está a cargo del caso y conduce una Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza, estuvo en la escena donde encontraron el cuerpo de Candia y en el edificio donde vive Cáceres.

“Hicimos un relevamiento en el departamento y sacamos toda la prueba que consideramos. Este martes a las 7 se realizará la autopsia y después del resultado se resolverá. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis”, dijo Arribas en diálogo con TN.

LA NACION

