El giro de Laudelina. De “a Loan se lo llevó alguien” a “lo atropellaron y amenazaron con matarme”

Escuchar

“Pensamos que alguien se llevó a Loan”, la frase fue dicha el lunes 17 de junio a un canal de noticias por Laudelina Peña, la tía del niño desaparecido desde el 13 de junio. 12 días después, cuando la causa pasó al fuero federal y los detenidos ya son seis, la versión de la mujer cambió. “ Siente el impacto de la camioneta del matrimonio contra algo, que era el niño”, dijo la hermana del padre de la víctima, que decidió presentarse a la justicia provincial y denunciar a María Victoria Caillava y Carlos Pérez.

El rol de la mujer, que ayudó a su madre a preparar el almuerzo en el campo en el paraje El Algarrobal, había quedado en el centro de la escena después de que tanto su marido, como un matrimonio amigo al que habían invitado al festejo por el Día de San Antonio, fueron acusados de ser partícipes necesarios de la sustracción de un menor con fines de trata.

Sin embargo, la semana pasada, en una entrevista con el canal TN, Laudelina había dicho: “Mi pareja está detenido porque estaba con Loan. Yo me encontraba en la casa de la abuela y ahí mi marido me llamó y me preguntó si el nene estaba acá”.

“Mi marido me cuenta que le peló una naranja y se la dio, pero que nunca observó que Loan se había ido por otro camino. El nene sí le dijo a los otros chicos que se iba a buscar a su papá, pero nunca a los grandes”, había explicado la mujer y agregó: “Creen que se quiso ir del lugar porque tenía miedo que los animales y el caballo se escapen”.

Laudelina Peña, la tía de Loan. Captura

Según Laudelina: “Cuando me avisan habrá pasado cinco minutos y ahí salgo con mi celular a recorrer el monte, pero no lo encontramos. No es la primera vez que Loan venía a esta casa. Lo que sí es que nunca había llegado con su papá en caballo solo ”.

“Había alguien en el monte y se lo agarró. Seguro le tapó la boca porque lo llamamos varias veces, lo buscamos y no pasó nada. No nos cuadra. Queremos saber qué pasó, estamos todos desesperados”, sentenció la mujer.

Tras esta primera versión, Laudelina habló en varias oportunidades y siempre sostuvo dos hipótesis: la primera, que se había perdido y luego de que había sido raptado por alguna persona.

Incluso, hace dos días, en diálogo con Telenoche y luego de que le secuestraran su teléfono celular y el de sus hijos, dijo que Victoria la había ayudado a contactarse con la policía luego de la desaparición de Loan y que a Carlos la segunda vez que lo veía era en el almuerzo del 13 de junio.

“ Victoria me llamó a la hora y media que se fue y me preguntó si lo habíamos encontrado. Cuando le dije que no, me dijo que ellos iban a volver a colaborar ”, dijo y ante la hipótesis de un accidente, respondió: “Puede ser. Ellos salieron apurados porque se iban a ver el partido”.

Al ser consultada si vio que la camioneta salió a gran velocidad, respondió: “No la vi. Yo salí para el monte a buscar a Loan. Me despedí antes que se fueran y salí. Cuando ellos se fueron no había ningún nene ahí, se habían ido todos al monte. Incluso, yo pasé por el lado de la camioneta”.

Sin embargo, ayer a las 19 algo comenzó a cambiar. La mujer preparó un par de mudas de ropa que guardó en una mochila. Lo mismo hizo una de sus hijas. Luego buscó a su suegro que vive a una cuadra, lo dejó a cargo de sus dos hijos menores, se subió a un auto gris y partió hacia la capital correntina con su hija y su abogado. Horas más tardes, ante la justicia provincial, que ya no interviene en la causa, daría una versión 180 grados diferente: su sobrino había sido atropellado y ella amenazada.

María Victoria Caillava y Carlos Pérez, detenidos por la desaparición de Loan redes

“ Victoria Caillava me trajo el botín de Loan y me dijo que me iba a matar si no lo ponía en campo ”, fue una de las frases más fuertes que dijo la mujer mirando a una cámara y ante el Gustavo Robineau, titular de la fiscalía de Investigaciones Complejas, de Corrientes.

La tía de Loan, sumó: “Siente el impacto de la camioneta del matrimonio contra algo, que era el niño. Escuché el ruido del choque de la camioneta contra Loan. Victoria y Carlos [Pérez], estaban muy nerviosos y me dijeron que iban a llevarlo al hospital, pero no sé realmente qué pasó con el cuerpo”.

Se supo además que la declaración fue grabada, por lo que la transcribirán para luego enviarla de manera formal a la Justicia.

La versión de un posible accidente se dio a conocer en las últimas horas cuando la Justicia confirmó que se iban a realizar nuevas pericias en los autos secuestrados de Caillava y Pérez.

Lejos de llevar tranquilidad a sus familiares, los hermanos y padres de Loan no creen en los dichos de la mujer. “ Nadie le cree a ella. Nadie cree lo que dice. Incluso, lo que hablan acá es que su abogado es amigo del gobernador. Menos le creemos ”, dijo Cesar, uno de los hermanos de Loan al encabezar una nueva marcha por las calles de Nueve de Julio.

LA NACION

Temas Loan Danilo Peña