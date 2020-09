Carlos Bianco, jefe de Gabinete, aseguró que están "conformes" con la gestión del funcionario Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

9 de septiembre de 2020 • 10:57

El jefe de Gabinete del gobierno bonaerense, Carlos Bianco, habló hoy sobre la protestaque encabezan los policías de la provincia y además de asegurar que los reclamos de mejoras salariales son "legítimos" y tendrán una respuesta entre hoy y mañana, aseveró que no hay motivos para pedir la renuncia del ministro de Seguridad, Sergio Berni.

"Berni sigue en su cargo, absolutamente. No hay ninguna razón por la que debería dejar el puesto. Estamos muy conformes. También con el jefe de la Policía", dijo en diálogo con radio La red.

Asimismo aseveró que no ve "un intento de desestabilización" del gobierno pero resaltó que determinadas personales que en las últimas horas salieron a hablar del tema sí tienen motivaciones políticas.

"Este es un reclamo por mejores condiciones, legítimo. Pero también hay quienes se están subiendo a esto con motivaciones políticas. Algunos personajes que tomaron la palabra en determinados medios vi que en redes sociales felicitaban a (Mauricio) Macri por su cumpleaños y que atacaban a Cristina (Kirchner)", dijo.

Bianco asimismo explicó que si bien la negociación tiene como foco los 14 puntos presentados por la representación de los oficiales, hay otros temas a tener en cuenta en los anuncios a futuro, como las condiciones de otros sectores, entre ellos el de los policías jubilados.

"Estamos trabajando. Ya teníamos previsto realizar un anuncio esta semana, como lo había dicho el gobernador Axel Kicillof el viernes de la semana pasada. Un aumento salarial que consideramos importante. Pero no queremos adelantarlo porque no terminamos de cerrar. Entre mañana y pasado va a haber un anuncio amplio, para que se terminen estas protestas", aseguró respecto del avance ante los pedidos de la fuerza de seguridad.

Y si bien resaltó que no se registró una suba de la inseguridad en la provincia debido a las manifestaciones de los agentes, sí admitió que se vive "una tensión". "Hay cierta tensión pero el servicio se mantuvo en toda la provincia pese a lo que se había agitado en redes sociales. No hay delitos masivos, no sucedió nada de eso".

Por último, el funcionario bonaerense repitió en que no se trata de una paritaria porque la Policía no está organizada en gremios, no puede hacerlo por ley, y dijo: "No es una novedad el atraso salarial, mucho menos después de 4 años en que la Policía perdió 30 por ciento de su salario real. Es cierto que el aumento que dimos de 4 mil pesos fue un refuerzo y que con la inflación se fue licuando. Pero no hay una oferta a validar, es una decisión que va a tomar el gobierno provincial. No es una negociación paritaria".