El homicidio de María Cash: el camionero acusado del crimen fue beneficiado con la prisión domiciliaria

Héctor Romero, el chofer de camiones de 71 años acusado de haber matado a María Cash, la diseñadora de indumentaria que fue vista por última vez el 8 de julio de 2011, fue beneficiado con el arresto domiciliario. Así lo resolvió la jueza federal de Salta Mariela Giménez, a pesar de la oposición planteada por el Ministerio Público Fiscal.

Romero está imputado de homicidio calificado por alevosía. “Dado el grave cuadro de salud que adujo la defensa, el fiscal general Eduardo Villlalba, a cargo de la investigación, pidió que Romero sea sometido a una serie de estudios médicos. Se hicieron los análisis y, pese a que se confirmó un cáncer bajo tratamiento, no hubo impedimentos para que siga en prisión, por lo que el Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido de excarcelación y/o arresto domiciliario, pero la jueza opinó distinto y concedió el beneficio”, explicaron a LA NACION fuentes judiciales.

La semana pasada, cuando fue indagado, Romero dijo ser inocente. “Creemos que dio una declaración mentirosa, inexacta y, en todo momento, trató de aferrarse a las declaraciones de personas que ya nosotros tenemos comprobado que desviaron la investigación. Por supuesto que negó ser el autor del hecho, pero claramente se comporta como un culpable y cada vez tenemos la sensación de que no nos dice la verdad. Por ejemplo, nos llama la atención como la describe a María Cash, sin dar precisiones, cuando, según él, la llevó unos ocho kilómetros. Y notoriamente miente cuando dice que la dejó cerca de la Difunta Correa, pues nadie más la vio en ese momento, a lo que se suman otras inconsistencias en sus viajes”, explicó el fiscal Villalba en una entrevista con el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

Como había informado LA NACION, en el dictamen donde solicitó la detención de Romero, que en la actualidad tiene 71 años, el representante del Ministerio Público había sostenido: “Esta causa, que nunca dejó de investigarse, estuvo signada por pistas falsas o datos falsos que, de buena o mala fe, se fueron dando y que pusieron a buen resguardo la responsabilidad de quienes cometieron el ilícito. Luego de este nuevo análisis, se advierte claramente que justamente esos datos falsos, erróneos, avistamientos en lugares distintos, condujeron a que no se ponga foco en Romero, porque nunca se lo consideró como la última persona que vio con vida a María. Además, de las intervenciones telefónicas surge el comportamiento de un culpable, como cuando señalan ‘si se mandó la cagada’ y ‘ya no hay marcha atrás’ y también llama la atención la protección del círculo íntimo hacia Romero y sobre todo, la de Miguel Segura, su patrón, que es mayor, incluso a la de su hermano David Romero, que no tendría ningún motivo para protegerlo, a no ser porque hubiese alguna participación. En mérito a lo expuesto, entendemos que la hipótesis de este Ministerio Público es que Romero la levantó con la intención de abordarla sexualmente, pues lo hizo desde un lugar dificultoso para estacionar un camión de la envergadura que manejaba en ese momento, y de ahí, hasta el lugar a donde iba, Joaquín V. González, cometió el delito e hizo desaparecer el cuerpo”.

Villalba, en la citada entrevista, adelantó que se harán rastrillajes para buscar el cuerpo de Cash, que el momento en que desapareció tenía 29 años. “Se pidieron rastrillajes sobre una zona que pensamos racionalmente que Romero podría haber descartado el cuerpo, despliegue que va a llevar un tiempo. Estimamos entre una o dos semanas, pues se debe analizar cuáles son los campos a rastrillar, tomar los recaudos constitucionales para ingresar a esos lugares, ya que son propiedad privada”, afirmó el representante del Ministerio Público.

Si bien Villalba dijo que no descarta que también se puedan despertar expectativas falsas “porque se trata de buscar restos que hace 13 años habrían sido dejados ahí” no pierde las esperanzas.

“Nuestra esperanza es darle una respuesta a la familia y que se quiebre el pacto de silencio que se vio fortalecido por las falsas denuncias, voluntaria e involuntarias, que llevaron a la búsqueda rápidamente en un sentido erróneo”, sostuvo el representante del Ministerio Público.

