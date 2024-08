El integrante de HIJOS negó su responsabilidad en el asesinato de su madre y después no quiso declarar más

Escuchar

CÓRDOBA.- Hoy, cuando fue indagado por el fiscal Juan Pablo Klinger, Fernando Albareda, integrante de la agrupación HIJOS y delegado en Córdoba de la Secretaría de Derechos Humanos, negó cualquier responsabilidad con el asesinato de su madre, Susana Beatriz Montoya. Después no quiso declarar más. Está imputado del delito de homicidio calificado por el vínculo.

Albereda fue quien denunció el asesinato de su madre. Dijo que el sábado 3 de este mes, extrañado porque Montoya no respondía el teléfono, fue hasta su casa y la encontró muerta en el patio.

Las imágenes de una cámara de seguridad cercana a la casa de Montoya, en el barrio Poeta Lugones, registró la llegada de Albareda a las 20.30 del jueves 1. Iba solo, a pie. También quedó grabado a las 22.20, cuando salió por la misma puerta.

Cuando habló con la prensa sobre el crimen, Albareda dijo que había acompañado a su madre al médico aquel jueves a la tarde. Como si esa hubiese sido la última vez que la vio. Nada mencionó de su visita de casi dos horas a la noche.

Albareda cenó con su madre. Habían estado distanciados, pero recompusieron la relación hace un tiempo, según dijeron testigos. En una mesa de la cocina había dos vasos, dos cubiertos y un plato con algo de comida. El otro estaba en el patio, roto. Montoya salió con restos de la cena para darles de comer a sus perros. Fue allí donde fue atacada

La autopsia reveló que la víctima fue estrangulada, golpeada con un trozo de ladrillo varias veces en la cabeza y, ya muerta, apuñalada en el cuello. Según los investigadores, Albareda la atacó por la espalda: le pasó una cuerda por el cuello y tiró de ella. En el piso le pegó del lado izquierdo de la cabeza, después del derecho, y con un palo de escoba, en la frente. Para terminar, le clavó el cuchillo.

El presunto móvil del crimen sería económico, un supuesto interés por $76 millones que debía cobrar la familia como resarcimiento por la desaparición del padre de Albareda, ocurrida durante la última dictadura militar.

Un dato clave desde el inicio de la causa fue que las puertas de la casa de la víctima no habían sido forzadas. Montoya le abrió a quien la mató. Conocía al asesino. Esa era la presunción de los investigadores.

En una pared del patio, con un lápiz labial, había dejado un mensaje intimidatorio: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos”. Eso reforzaba la sospecha de que a Montoya la habían asesinado por una venganza relacionada con los crímenes de lesa humanidad.

Ricardo Albareda, hermano del sospechoso, habló con el canal ElDoceTV y calificó de “psicópata” a Fernando.

“Apenas lo vi, no tuve dudas de que había sido él. Es inentendible para mí que soy una persona sin saña, odio ni enojo”, sostuvo.

Y aseguró que cuando su hermano lo abrazó, pocas horas después de encontrar el cadáver, “no estaba para nada conmovido”.

“No le creí nada a ese abrazo. Todo lo que hizo fue pergeñado para desviar la investigación. Eso te muestra su mente criminal y psicopática”, afirmó.

Confirmó que la relación entre su madre y su hermano Fernando “era forzada por él”. Repasó que Montoya “desconfiaba de Fernando por sus actitudes y otras cuestiones, para ella Fernando era un extraño porque no lo conocía... no había una relación bien formada de madre e hijo porque él decidió alejarse y no compartir. Él siempre acusó a mi mamá de haber delatado a mi papá. Después, los reclamos que él hacía por esa reparación histórica me los contaba mi mamá, de forma personal nunca lo escuché de su parte”.

