Rodolfo Ridao, dueño de las emisoras radiales es buscado por la policía y se encuentra prófugo

El juez Matías Parrón, a cargo de la causa por violencia de género y laboral iniciada ayer por Claudia Vázquez, ordenó la detención de Rodolfo Ridao tras la agresión que perpetró el hombre y que fue transmitida al aire en un programa de Radio Bohemia, en San Juan.

Al escuchar el episodio de violencia, una oyente, idenficada como Adriana, alertó al 911, por lo que la policía se acercó a la radio. El hombre se encuentra prófugo y es buscado por la policía sanjuanina.

Ayer, mientras Vázquez emitía su programa, Mañanas Bohemias, fue atacada por Ridao, dueño de la emisora, quien la insultó y la agredió físicamente. Según relató la mujer, estaba transmitiendo música cuando su jefe entró en un ataque de ira y comenzó a gritarle para que se fuera.

La agresión se emitió al aire y fueron los oyentes quienes alertaron a la policía - Radio Bohemia

Video

"No voy a hablar con vos, porquería de mierda. Estás con gente demasiado buena para vos, basura, infeliz. Qué mierda tenés que hablar. ¿Qué querés contarle porquerías para dejarla mal? No le llegás ni a la suela de los zapatos, basura. Te he dado la vida, te he hecho la mierda que sos", son algunos de los insultos que lanza Ridao, mientras detrás se escuchan fuertes ruidos de objetos que el hombre tira al piso y golpea. El origen de la discusión habría sido que la locutora habló sobre la mujer del dueño de la radio en un programa.

Qué pasó

"Al principio fue en la sala de operadores porque yo no estaba al aire, estaba pasando música y le pedí que me dejara poner otra canción así no quedaba muda la radio", relató en diario San Juan 8 y agregó: "Pero él fue hasta la sala de operadores y tocó los botones generando el efecto contrario, prendió el aire y gracias a Dios se transmitió algo que yo venía callando hace mucho".

La mujer explicó que no era la primera vez que recibía agresiones por parte de Ridao, quien frecuentemente se mostraba violento con ella y otros compañeros. Además, la mujer denunció que había muchas irregularidades en las condiciones laborales y discriminación hacia compañeros homosexuales y otras mujeres. "Venía juntando fuerzas para contarlo", afirmó.

Las marcas de las agresiones sufridas por Claudia Vázquez por parte de su jefe

Vázquez explicó que lo que originó el conflicto fueron ciertos problemas con las licitaciones de la radio y que en medio de una conversación con otra colega, le comentó sobre el hostigamiento que recibía por parte del agresor y los celos de su mujer. "La esposa no quiere que trabaje con mujeres", según la denunciante.

Según la conductora, su jefe golpeó con su puño la puerta y revoleó el equipo de mate. Además, en medio de la agresión verbal, el hombre la agarró y la rasguñó mientras "amagaba con tirarle la silla por la cabeza".

Tras la agresión, otros compañeros defendieron al agresor en un video y lo describieron como un "buen tipo". El video generó repudio en las redes sociales y provocó la renuncia de Cristian Navas Figueroa y Sergio Carelli, dos empleados que se arrepintieron de haber participado del video y se solidarizaron con la víctima.

Sobre sus compañeros, Claudia dijo: "me extraña que ellos que son hombres no me hayan salido a defender".

Locutores de la radio de Ridao defendieron al empresario en un video

Video