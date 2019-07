A pedido del Ministerio Público Fiscal, el pediatra Ricardo Russo continuará en prisión Crédito: POLICIA DE LA CIUDAD

El pediatra Ricardo Russo, que hasta su detención trabajaba como jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan, continuará en prisión hasta que termine el juicio oral y público. El facultativo está acusado de producción y distribución de pornografía infantil.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. A Russo le impusieron la prisión preventiva el 30 de mayo pasado. La resolución había sido firmada por la jueza penal, contravenvional y de faltas María Laura Martínez Vega.

Hoy, a pedido de la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la a Unidad Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad, Martínez Vega ordenó que Russo, de 55 años, continúe en prisión hasta que termine el juicio oral y público.

El 30 de mayo pasado, en la audiencia donde se solicitó la prisión preventiva, la fiscal Dupuy había adelantado que en un juicio oral y público pedirá una pena de cumplimiento efectivo. Además hizo referencia al peligro de fuga del imputado ya que tiene "disponibilidad económica y profesional para viajar".

El 22 de noviembre pasado, a pedido de la fiscal Dupuy y ordenado por la jueza María Alejandra Doti, la Gendarmería Nacional hizo un allanamiento en el domicilio de Russo, en Belgrano. En tres computadoras descubrieron 778 fotografías y 69 videos. En la audiencia de anoche, la fiscal afirmó que los documentos secuestrados eran para su distribución.

Un juez no puede estar ajeno a una realidad tan terrible como la pedofilia y pensar que un médico pediatra que en principio se sospecha, no solo tenía innumerables imágenes pornográficas desde bebes de pocos meses hasta adolescentes en situaciones de violación o sadomasoquismo pueda quedar en libertad. Ello no es una opción aceptable a la luz de todos los estándares de protección de niños, niñas y adolescentes en temas de vinculación a pedofilia o abuso", afirmó la jueza Martínez Vega en la resolución donde dictó la prisión preventiva.