El tremendo antecedente de la abuela de la beba robada en Lomas de Zamora: “Me pasó lo mismo con mi hija”

escuchar

La beba recién nacida que fue robada del hospital Alende de Lomas de Zamora cuando apenas tenía 24 horas de vida fue encontrada sana y salva gracias a la denuncia de una empleada de una estación de servicio que reconoció a la pequeña niña en brazos de una mujer sospechosa que había ido a comprar una caja de leche en un estado de completo nerviosismo.

Fueron siete horas de angustia que tuvo que atravesar una madre y su familia hasta que finalmente la bebé, llamada Aylin, apareció luego de una denuncia policial. Había sido robada por una mujer que se hizo pasar por personal médico y escapó del hospital con la criatura en brazos. La recién nacida fue encontrada en la terminal de colectivos de Llavallol por la Policía Bonaerense cuando la secuestradora se disponía a viajar con ella en ómnibus hacia San Clemente del Tuyú.

Después de esta situación desesperante, Luisa, la abuela de Aylin, contó que ella vivió una situación similar con la mamá de la beba secuestrada, Nicole Sandoval, en un conocido mercado del Gran Buenos Aires. “Yo viví algo parecido con mi hija cuando ella tenía 4 años, en La Salada, un 31 de diciembre”, reveló la abuela, ante la sorpresa de los integrantes del programa Nosotros a la mañana (Eltrece).

La abuela de Aylin, la beba robada: "Me pasó lo mismo"

“Me la arrebataron, corrieron unas cuadras y los alcancé, pero bueno, si ellos tenían un auto cerca me la llevaban. Y ahora me pasó lo mismo con mi nieta, fue una desesperación, una angustia de todos nosotros, de toda la familia, de mi hija que estaba destrozada y de mi yerno”, contó Luisa.

La mujer agradeció especialmente el trabajo de los medios de comunicación que difundieron la noticia del secuestro de Aylin: “Si no fuera por la difusión de los medios a mi nieta no la habríamos encontrado”.

Qué pasó con la beba

El robo de la beba del hospital Alende ocurrió a las 9.30 del miércoles 14 de diciembre cuando una mujer, identificada como Silvana Castaño, de 27 años, simulando ser personal de ese centro de salud ubicado en la localidad de Ingeniero Budge, ingresó a la habitación 107 donde estaba internada Nicole y le dijo que debía llevarse a la niña para realizarle controles. Sin embargo, ni ella ni la recién nacida regresaron.

Desesperada búsqueda: entró a un hospital, robó a una beba recién nacida, y salió por la puerta

Nicole, de 27 años, vive en el barrio Tongui, en Budge (Lomas de Zamora), es madre de un niño de cinco años, y esta es su primera hija con su pareja David. El padre de la beba denunció entonces que hay poca seguridad en ese centro de salud.

Tras la denuncia por la desaparición de la niña, intervino la fiscalía 4 de Lomas de Zamora a cargo del funcionario judicial Leonardo Kaszewski, quien impartió órdenes de tomar nuevas declaraciones testimoniales y directivas para reconstruir el recorrido que hizo la mujer una vez que salió del hospital.

Una vez hallada, el fiscal dijo a la agencia Télam que no pidieron un ADN porque “la madre reconoció a la beba y la imputada tenía la libreta sanitaria con la huella del pie que le tomaron cuando nació y haremos el cotejo. Además, aún tenía el cordón umbilical y los médicos la reconocieron”.

LA NACION

Temas Programas de TV