El video de la tortura a la que fue sometida una víctima del triple crimen de Florencio Varela

La filmación tiene una duración de dos minutos y 48 segundos. Es de una violencia extrema. Se trata de la grabación de la tortura que sufrió, antes de ser asesinada, Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela. Por orden de un capo narco, a la adolescente de 15 años le cortaron uno de sus dedos con una pinza o tijera de poda.

La filmación fue hallada en el marco de una investigación que lleva adelante la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y le fue entregada a su colega Jorge Rodríguez, magistrado a cargo del expediente del triple crimen ocurrido en septiembre del año pasado en Florencio Varela.

Hallaron una filmación de la tortura a la que fue sometida una víctima del triple crimen

En la grabación a Gutiérrez, de 15 años, le cortan un dedo por orden de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, apodado Roger. Se trata de un capo narco peruano que era investigado por Arroyo Salgado, con colaboración de detectives de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La filmación fue hallada, explicaron fuentes judiciales, en el teléfono celular secuestrado en poder de uno de los integrantes de la banda de Roger.

La grabación fue registrada poco antes de que los narcos ejecutaran a Gutiérrez y las dos otras víctimas, Morena Verdi y Brenda del Castillo , de 20 años.

En la secuencia que ahora tiene en su poder el juez Rodríguez aparece en escena Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, un peruano de 21 años que en ese momento se sindicaba como jefe de la banda narco detrás del triple crimen.

Ahora, con la investigación de la jueza Sandra Arroyo Salgado, queda en evidencia que Pequeño J no era el líder de la organización criminal; era solo un eslabón más de la banda comandada por Roger, de 35 años.

Pequeño J, fue detenido en Perú y extraditado a la Argentina Prensa Policía Federal Argentina

El móvil detrás del triple crimen, ocurrido entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre del año pasado en Florencio Varela, habría sido una venganza por el robo de 30 kilos de cocaína presuntamente cometido por un conocido de una de las víctimas. Y la filmación.

En la filmación, Roger le exigía a Gutiérrez que hablara. Le prometía que se iba a ir viva.

“¿Entonces, vas a hablar o no? ¿Vas a hablar?“, gritó el sindicado capo narco, según la grabación.

Como la adolescente lloraba, Roger volvió a gritar: “¿Vas a hablar, o no va a hablar? ¿Vas a hablar? Te vuelo un dedo por dedo, concha de tu madre".

Después, le ordenó a sus subordinados: “Vúlele un dedo a esa concha de tu madre, así. Vúlele un dedo, vúlele un dedo, vúlele un dedo. Vúlele un dedo a esa concha de tu madre, así. Vúlele. Concha de tu madre”.

En otro momento, Roger espetó: “Encima te hace la loca. Ábrele la mano, ábrele, ábrele. Ábrele la mano. ¿Ya? Vúlele el dedo a esa concha de tu madre, así. Vúlele el dedo, vúlele el dedo. Así.”

Finalmente, los lugartetienientes de Roger cumplieron la orden y le cortaron a la adolescente el dedo de la mano izquierda.

“Por chorra. ¿Qué pensaste que los peruanos son giles, chorra?“, decía Roger cuando sus cómplices torturaban a la víctima.

Procesado

La jueza Arroyo Salgado el 16 de octubre pasado le envió la filmación a su colega Rodríguez.

Diez días antes, tras un allanamiento en La Reja, en el partido de Moreno, la jueza Arroyo Salgado había secuestrado 207 kilos de cocaína a la banda de Roger.

“El jueves pasado, la jueza Arroyo Salgado procesó a toda la organización criminal por tráfico de estupefacientes con prisión preventiva y a Roger como organizador de la banda. Ordenó además que el Servicio Penitenciario Federal (SPFA) lo aloje como preso de alto riesgo y lo separe de los detenidos de la causa del triple crimen”, sostuvieron fuentes al tanto de la decisión de la magistrada.

Hoy, según pudo saber LA NACION, el juez Rodríguez ordenó la detención de Roger en el marco de la causa