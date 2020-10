Elina Fernández de Costantini ganó un juicio por calumnias e injurias

El empresario Eduardo Costantini y su esposa Elina Fernández Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Elina Fernández, la esposa del empresario Eduardo Costantini, ganó un juicio por calumnias e injurias que le había iniciado a Dana García, la hija de su expareja.

Así se desprende de una resolución del juez Hugo Cataldi, integrante del Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº11.

"Me sentí muy dolida y triste. No podía creer que una persona que no me conoce haya dicho cosas gravísimas y querido dañarme en un momento tan importante de mi vida [su casamiento con Costantini]. La verdad, nunca había acudido a la Justicia, pero lo tuve que hacer en esta instancia porque eran dichos muy graves", explicó a LA NACION Fernández, que en la demanda estuvo representada por el abogado penalista Alejandro Novak.

En la audiencia de conciliación, según se desprende de la resolución a la que tuvo acceso LA NACION, García se "retractó lisa y llanamente de sus dichos".

La demanda se había iniciado después de que en marzo pasado, en el programa Confrontados, de El Nueve, se pasó un audio con palabras de García que Fernández de Costantini consideró injuriosos.

"Destacamos la labor del TOC Nº11 y lo rápido que tramitó la causa", afirmó Novak.

La audiencia de conciliación se hizo el viernes pasado por medio de la plataforma Zoom.

"Estoy muy agradecida a la Justicia, que resolvió la cuestión muy rápido. Ese pasado quedó atrás; siempre mirar para adelante", concluyó Fernández de Costantini.

