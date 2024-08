Elvis, el barrabrava paulista y narco internacional que se escondía en un country de zona norte

Escuchar

Todavía no había amanecido. Elvis Riola de Andrade, apodado Cantante, dormía cuando los detectives de la Policía Federal irrumpieron en la casa del lote 191 del country Cardales Village, en el partido de Campana. No tuvo tiempo para resistirse. Tampoco para intentar escapar. Una operación en la cadera lo obliga a caminar ayudado de un bastón. Solo le quedó resignarse a que le pusieran las esposas. Estaba prófugo de la Justicia de Brasil, donde nació hace 46 años. Lo buscaban por haber matado de ocho balazos a un guardia penitenciario en San Pablo, donde era conocido como director de Gaviões da Fiel, que, además de ser una conocida escola do samba, es la barra brava del Corinthians. Además, integró el temible Primer Comando Capital (PCC), la sanguinaria banda narcocriminal que, nacida en los pabellones de las cárceles paulistas, expandió su poder a todo el Cono Sur.

Riola de Andrade fue detenido por detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol, en un allanamiento autorizado por el juez Elpidio Portocarrero de Tezanos Pinto, quien durante los últimos días subrogó el Juzgado Federal de Campana

“No se detectó que el sospechoso estuviese activo en la Argentina. Fue parte importante de una facción del PCC y líder de la barra brava del Sport Club Corinthians Paulista”, sostuvo a LA NACION una calificada fuente de la investigación.

El Cantante llegó a la Argentina en abril pasado. Entró de forma legal porque, en ese momento, no pesaba sobre él la orden de captura internacional. No lo hizo solo. Viajó con su esposa y sus tres hijas. En el país recibió la cooperación de Carlos F., un argentino con domicilio en el barrio porteño de Villa del Parque que en 2014 había sido detenido por Interpol a pedido de la Justicia de Brasil al ser considerado el “brazo logístico del PCC” en el país.

La casa del country Cardales Village donde fue detenido el integrante del PCC fue alquilada por Carlos F., dijeron a LA NACION fuentes del caso.

La circular roja de Interpol, solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega, fue subida al sistema el 17 del mes pasado, hace dos semanas. En ese momento comenzó la investigación de la PFA ante la posibilidad de que Elvis estuviese en la Argentina.

Los detectives que estuvieron tras los pasos del sospechoso están convencidos de que el Cantante y su familia estaban solo de paso en la Argentina. Así surge de las pruebas reunidas durante la investigación.

“La familia cambiaba seguido de domicilio. Alquilaban casas o pagaban habitaciones en hoteles”, informó la Policía Federal en un comunicado de prensa.

Con información aportada por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) se pudo reconstruir los viajes a Brasil y Bolivia hechos por la esposa y las hijas del barrabrava corinthiano.

Mientras se disputaba la Copa América en los Estados Unidos, la DNM alertó a la PFA de que Riola de Andrade y su familia habían reservado pasajes para viajar a África por la línea aérea Ethiopian Airlines.

“La familia había desistido de viajar porque tenían su vuelo la madrugada que llegó la selección argentina de fútbol después de haber salido campeona en Miami y suponían que el aeropuerto internacional de Ezeiza contaría con una importante cantidad de policías para brindar la seguridad requerida para los jugadores y el cuerpo técnico”, explicaron fuentes del caso.

El miércoles de la semana pasada, sin reservar pasajes, las hijas del sospechoso se presentaron en el mostrador de la línea aérea y compraron los boletos para viajar en el vuelo que estaba por despegar. Un día después lo hizo la esposa del Cantante.

“La mujer volvió el sábado pasado. Se pudo detectar que en el aeropuerto internacional de Ezeiza se subió a un Toyota Corolla, propiedad de Carlos F., que llevó a la esposa de Riola de Andrade al country Cardales Village. Una vez que se confirmó que el sospechoso estaba en el barrio privado se pidió el allanamiento del lugar y se logró detenerlo”, sostuvieron fuentes de Interpol.

Ahora, el juicio de extradición estará a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.