“En 30 segundos se llevaron todo”. Robo exprés a una pizzería en Villa Celina

Una pizzería en Villa Celina, en el partido de La Matanza, fue víctima de un violento robo exprés el pasado domingo por la noche, que quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

El local de comida, que se encuentra ubicado en la esquina de las calles Martiniano Chilavert y Tte. Gral. Giribone, fue abordado cerca de las 21 por dos delincuentes armados, que en menos de 30 segundos se llevaron el cajón de la caja registradora con la recaudación del día, los celulares de los dueños y luego escaparon abordo de un auto gris, que conducía un tercer cómplice.

“En 30 segundo se llevan todo”, dijo Lorena, una de las víctimas del robo y dueña del local en diálogo con TN. “Les di la plata y los celulares, me pedían la caja y también se la llevó”, agregó.

Los delincuentes ingresaron con la cara parcialmente cubierta por el barbijo, quedando registrados en las cámaras de seguridad de la pizzería, y según advirtió Lorena “no son de acá”.

“Por la ubicación del celular [robado] son de Bajo Flores, ahí es donde a las 10 de la noche se para la ubicación”, señaló.

Lorena también advirtió que desde que volvieron a abrir las puertas del local luego de la pandemia por coronavirus, solo se limitan a realizar pedidos para retirar, ya que, por la situación de inseguridad que vive el barrio, no pueden poner las mesas que habitualmente tenían en la vereda.

“Todavía no pude sacar una sola mesa. Tengo miedo de que la gente venga a comer, a pasar un día agradable en familia y que bajen como si nada [los delincuentes]”, dijo Lorena en diálogo con América TV. “Todos los días tenemos algo para contar, el barrio está terrible”, agregó, y advirtió que la policía local no es suficiente para combatir la inseguridad que viven todos los días: “No dan abasto, hay un solo patrullero, no hay policías. El comisario nos llama, habla con nosotros, pero no puede hacer mucho”.

En las últimas semanas fueron reportados varios hechos de inseguridad en las inmediaciones de Villa Celina. A pocas cuadras de la pizzería, tres ladrones fueron detenidos por los vecinos luego de robar a una joven y los obligaron a correr desnudos por la calle, y, también a unas cuadras del lugar, un policía fue baleado cuando varios delincuentes lo abordaron para robarle el auto.

LA NACION

