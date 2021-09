En Pilar: la memoria visual de la hija de un paciente, la clave para descubrir a una falsa médica

Una mera coincidencia y la memoria visual de la hija de un paciente derivado desde un centro de salud de General Rodríguez a la Clínica San Marcos, de Pilar, fueron las claves que permitieron descubrir que una mujer de nacionalidad colombiana trabajaba como médica sin tener el título habilitante. La sospechosa, detenida en las últimas horas por la Policía Federal Argentina y acusada del delito de ejercicio ilegal de la medicina, usaba la identidad y el número de matrícula de una facultativa que desconocía que sus datos eran utilizados por delinquir.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales y policiales. La investigación, a cargo del fiscal Andrés Quintana, comenzó en noviembre pasado después de que una mujer presentara una denuncia tras la muerte de su padre.

La Policía Federal detuvo a una falsa médica PFA

La denunciante sostuvo que su padre, por problemas de salud, había sido derivado desde General Rodríguez a la Clínica San Marcos, de Pilar. Después de completar los trámites de admisión se enteró del nombre de la médica que iba a atenderlo y recordó que ya la conocía de otra ocasión.

“Pero cuado la hija del paciente estuvo cara a cara con la médica se dio cuenta de que no era la doctora que ella conocía con ese nombre. Entonces, para que no la denunciara, la imputada le prometió que si no decía nada iba a autorizarla para que pudiera visitar a su padre a pesar de las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus”, explicó a LA NACION una fuente con acceso al expediente.

El paciente finalmente murió y su hija pensó que detrás del fallecimiento podía haber un caso de mala praxis. Decidió hacer la denuncia, pero la autopsia determinó que su padre había sufrido un infarto. No obstante, la investigación continuó para determinar si, como se sospechaba, había un caso de ejercicio ilegal de la medicina detrás del caso.

“A partir de ese momento se trató de identificar a la sospechosa, porque la documentación que había presentado para trabajar en la clínica no le pertenecía. Usaba la identidad y la matrícula de otra médica”, sostuvo una fuente judicial.

En el expediente declaró como testigo la médica a la que pertenecía la matrícula. Le mostraron una foto de la sospechosa y dijo no conocerla. También recordó no haber perdido ni su documento ni su matrícula.

“Solo teníamos una foto y el número de teléfono que utilizaba cuando trabajaba en la Clínica San Marcos”, sostuvo una fuente del caso.

Finalmente, las tareas investigativas de detectives del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la PFA determinaron que la sospechosa estudiaba medicina en una universidad el oeste del conurbano y vivía en Merlo.

En las últimas horas fue detenida. Sofía Garrido Escorcia, como fue identificada por fuentes judiciales la sospechosa, llegó a decirle al personal policial que la atrapó que había estudiado medicina en Colombia, pero que nunca llegó a hacer la residencia.

En su indagatoria se negó a declarar. En la actualidad trabajaba para una empresa de emergencias médicas.

LA NACION