En primera persona, el operativo de los bomberos para atrapar al escalador influencer: “¡Lo agarré!”

Los bomberos del Grupo Especial de Rescate (GER) encabezaron este martes el cinematográfico rescate de un influencer polaco que, de manera indebida y prohibida, escaló un edificio en Retiro. Tras anclar sus cuerdas y descender algunos metros, tres de los rescatistas llegaron hasta donde estaba el escalador. “I’m okay, I’m okay (estoy bien)”, fue lo primero que les dijo el hombre. Enseguida, uno de los especialistas gritó, al tiempo que lo sujetaba por la espalda: “¡Lo agarré!”.

Fueron casi una decena los bomberos que, vestidos con sus trajes anaranjados, cascos y demás equipos de seguridad, subieron hasta la terraza de la Torre Globant, ubicada en la calle Ingeniero Della Paolera al 200, que tiene 30 pisos. “¿Ahí está?”, preguntó uno de los rescatistas mientras caminaba a 125 metros de altura sobre el nivel del mar. Con el escalador Marcin Banot Wiek, de 36 años, en la mira, los especialistas no demoraron un segundo: comenzaron a ajustar sus eslingas a las hebillas y argollas de sujeción.

Tras corroborar que el anclaje al inmueble estaba finalizado, al menos tres de los hombres comenzaron su descenso a través de la estructura metálica apoyados desde arriba por sus compañeros. “Dale más cuerda”, requirió uno de los bomberos. Como el polaco había ascendido más de la mitad del edificio y estaba a solo tres pisos de arribar al extremo superior del inmueble, los rescatistas no tardaron en encontrarse con él cara a cara.

“I’m okay, I’m okay (estoy bien)”, fue lo primero que le dijo el sospechoso a uno de los especialistas que, enseguida, se colocó detrás de él para evitar que continuara moviéndose. El escalador había emprendido su objetivo sin ningún tipo de equipo de seguridad. Solo llevaba una cámara en su cabeza.

Así fue el operativo de rescate del hombre que trepó sin protección un edificio en Retiro Captura

“¡Lo agarré!”, gritó el primero de los rescatistas que atrapó al polaco. Otro bombero le consultó en inglés si estaba bien, a lo que el hombre le contestó, también en ese idioma: “I’m okay, but I’m nervous and scared (Estoy bien, pero muy nervioso y con miedo)”.

EL PROFESIONALISMO DE NUESTROS BOMBEROS ANTE LA IMPRUDENCIA DE UN ESCALADOR.



Quiero felicitar al Grupo Especial de Rescate (GER) y a todo el sistema de seguridad pública de la Ciudad por la eficiencia en el rescate del ciudadano polaco que estaba escalando en Puerto Madero.… pic.twitter.com/BiNNbkg7lb — Waldo Wolff (@WolffWaldo) June 11, 2024

Luego de varios minutos, el hombre, al que le colocaron un arnés de seguridad, fue ingresado al edificio por un hueco realizado en parte de la estructura metálica a la altura del piso 25. “No hay ningún operador colgado. Finalizada la maniobra”, fue la comunicación que dio aviso que el operativo había llegado a su fin de manera exitosa.

Un “hombre araña” en pleno centro porteño

El polaco, que se destaca en las redes como un influencer, fue atrapado este martes por Bomberos especialistas de la Ciudad mientras se trepaba a un edificio del barrio porteño de Retiro. Al momento de agarrarlo, el hombre había escalado más de una veintena de pisos. Banot vestía una camiseta de la Selección argentina con el dorsal 10 de Lionel Messi. Una vez en tierra, al ciudadano extranjero se sometió una revisación médica de personal del SAME antes de quedar detenido por “violación de domicilio”.

“Todo bien, chicos”. El posteo en Instagram del escalador polaco dentro del patrullero y esposado IG

Decenas de personas observaron asombrados cuando detectaron al hombre que escalaba a gran altura y sin ningún tipo de elemento de seguridad el edificio Globant. Después se supo que el youtuber había llegado a Argentina el pasado viernes cuando realizó un primer intento de escalamiento de un edificio, algo que fue frustrado por custodios de seguridad privado.

PROFESIONALISMO Y EFICACIA



Una vez más quedó demostrado el profesionalismo y el rápido accionar del Grupo Especial de Rescate (GER) y de todos los equipos de seguridad pública de la Ciudad.



“El escalador” ya está detenido y pediremos a la Justicia que le ordene pagar todo el… https://t.co/EApadCQ58o — Jorge Macri (@jorgemacri) June 11, 2024

El subcomisario Gonzalo Dominic dio detalles del operativo: “Fue una maniobra combinada entre la Brigada Especial de Rescate (Befer)y el Grupo Especial de Rescate (GER) de Ciudad. Lo que se hizo fue trabajar desde la parte externa del edificio y asegurar a la persona que estaba escalando. Una vez fue posible ponerlo a salvo, esta persona quedó a disposición de la fiscalía interviniente y está a resguardo de la Policía de la ciudad de Buenos Aires”.

