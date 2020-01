En Quilmes: buscan a un hombre que desapareció el 31 de diciembre

Rubén Miguel Esains, de 59 años, habría salido con su moto y sin su teléfono celular

2 de enero de 2020

Una familia busca con desesperación a Rubén Miguel Esains, de 59 años, en la zona de Quilmes. El hombre habría salido con su moto, una Honda Cross, y sin su teléfono celular. Su hija Marilyn contó a LA NACION que buscan dar con la historia clínica de su papá para descartar que padezca alguna enfermedad que ellos desconocen.

Sus hijos lo esperaban anteayer para celebrar juntos Año Nuevo, pero Rubén no llegó a la hora que habían pautado. Tampoco respondió el teléfono durante el día. "El martes ya no tuvo contacto con nadie", indicó la joven. Aquello preocupó a la familia, que decidió acercarse hasta su casa, donde encontraron todo apagado. Forzaron la puerta y accedieron a la vivienda. El celular de Rubén estaba enchufado a una fuente de energía.

Ante esta situación, hicieron la denuncia en la comisaría 1° de Quilmes y se pusieron en contacto con los hospitales, el SAME y la morgue judicial. Según relató Marilyn a este medio, ella y sus hermanos creían que su padre estaba bien de salud pero, dada la desaparición, no descartan que tal vez Rubén tenga alguna enfermedad psiquiátrica y no se los haya querido contar.

El hombre vende pochoclos desde hace algunos años en una plaza de Quilmes, por lo que muchos vecinos lo conocen. También trabaja en una radio en la misma ciudad.

Ante cualquier información sobre el paradero de Rubén Miguel Esains comunicarse al 15-3302-4915