Enterrada bajo una losa. La encontraron muerta tras 18 días de misterio y ahora buscan a su pareja por el homicidio

SANTA FE.- Un nuevo femicidio sacude al Gran Rosario. Una mujer de 43 años, que fue vista por última vez el 22 de abril pasado en la ciudad de Granadero Baigorria, 160 kilómetros al sur de esta capital, fue hallada anoche sin vida enterrada en el patio de la vivienda de su pareja, que está prófugo.

El cuerpo de Nora Laura Escobar fue encontrado ayer durante un allanamiento en el domicilio de su pareja, en la misma ciudad. Estaba enterrado bajo un piso de cemento, confirmaron esta mañana los investigadores.

La resolución del caso comenzó cuando la fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Marisol Fabbro, ordenó en horas del mediodía del martes un allanamiento en la vivienda del esposo de la víctima, en calle Liniers al 1700, barrio Martín Fierro, de Granadero Baigorria.

En el inmueble, luego de un rastreo realizado por perros adiestrados, el cuerpo de Escobar sin vida fue encontrado enterrado en el patio, debajo de una losa de cemento.

Fiscalía solicitó a personal de Bomberos la extracción del cuerpo para ser enviado al Instituto Médico Legal para hacer la autopsia.

También se supo que el hombre huyó de la casa al advertir la presencia policial y, según informó el MPA, la fiscal Fabbro dispuso órdenes para dar con su paradero. Esta mañana se realizan diversas diligencias en viviendas de familiares, pero se presume que podría haber abandonado la zona.

Los familiares de Escobar la vieron por última vez el pasado viernes 22 de abril, cuando salió de su casa, ubicada en el mismo barrio donde apareció muerta.

Femicidio en Santa Fe Gentileza: MPA

Ya había hecho denuncias

Sobre el tema, la secretaria de Género de la Municipalidad de Granadero Baigorria, Patricia Molina, había declarado este lunes que la búsqueda de la mujer, que era deportista, se había intensificado. “Sabemos que era una mujer víctima de violencia de género y eso es para nosotros una gran sospecha”, enfatizó la funcionaria ante la prensa.

Familiares de la mujer víctima de este femicidio, entre ellos su hija, Karen Gigena, comentó: “La última vez que fue a trabajar fue el 21 de abril. Estaba entusiasmada porque ese fin de semana iba a correr la Maratón Puerto Norte (en Rosario). El viernes 22 de abril le mandó un mensaje a su entrenador a las 10, preguntando si tenía todo listo para el domingo, pero al otro día su teléfono celular dejó de recibir llamados y mensajes y ya no supimos más nada de ella”, agregaron.

Dijeron además que “en ninguna situación Nora dejaba de ir a trabajar. Ha ido con un dedo quebrado y con la nariz quebrada, pero siempre iba y lo mismo con los maratones donde competía. Siempre estaba”, relataron en el grupo familiar.

Al tener conocimiento de esa situación, su hija fue hasta la casa donde vivía la pareja, que le explicó que su madre se había mudado tiempo atrás. De inmediato se dirigió a la Fiscalía e hizo una denuncia de paradero. La búsqueda estaba orientada hacia una mujer de 1,70 de estatura, tez blanca, pelo corto rubio, delgada y de ojos color marrón oscuro.

Karen fue consolidando la idea que algo grave había sucedido con su madre. No creyó en la versión que le dio la expareja de Nora. “Hay testimonios de gente que la había visto hacía apenas unas semanas por ahí en la casa, hay muchas inconsistencias en el relato que él hace”, dijo la joven de 26 años, quien reconoció que su mamá “ya había sufrido situaciones de violencia” por parte de su pareja en el mes de marzo pasado.

Si bien la joven no tenía contacto frecuente con su madre, relató que sabía lo que ocurría en la pareja. “Ella intentó irse varias veces, incluso hizo denuncias en la comisaría 24ª de Granadero Baigorria. Se mudaba a otros lugares, pero volvía a la casa”, señaló.

El lunes pasado, vecinos y familiares realizaron una marcha para pedir por la aparición con vida de la mujer deportista. Los que asistieron se mostraron convencidos que algo triste y grave había ocurrido y apuntaban al que era su pareja.

Otra vez tarde

El hallazgo de la mujer, a 18 días de su desaparición, genera hoy comentarios sobre las responsabilidades de los investigadores.

Majo Poncino, referente de la Asamblea Feminista de Rosario, dijo esta mañana que “el Estado llegó tarde. Recién ayer por la mañana los fiscales citaron a Karen (la hija) para brindarle la información, y recién ayer determinaron el allanamiento que dio con el hallazgo del cuerpo de Nora. Marchamos para preguntar hasta cuando la Justicia va a seguir funcionando así”, se lamentó.

Y agregó: “Karen llevó la investigación al hombro preguntando a los vecinos, que le aseguraron que días antes escucharon gritos y que hubo refacciones en esa casa donde alquilaban, en Liniers al 1700, de Baigorria. Cuando lo denunció, el caso lo tomó un fiscal de Flagrancia, el cual lo pasó al fiscal Damián Cimino, quien junto a Marisol Fabbro no determinaron ninguna línea de acción para encontrar a Nora Escobar. El primer allanamiento dio negativo, se hizo no más que un rastreo general, por lo que trascendió, y por eso no encontraron ninguna evidencia de que Nora estuviera en el lugar. Le tomaron declaraciones al marido y fueron muy confusas, y no quedó detenido aun cuando él tenía denuncias de violencia de género. No investigaron sus antecedentes”, subrayó.

“El Estado llegó tarde. El lunes hicimos un corte en la ruta en Baigorria para la Fiscalía le dé información a la hija de Nora”, completó.