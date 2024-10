Estafa piramidal: RainbowEx anunció que se va del país y que los “inversores” deberán pagar 88 USDT si quieren recuperar su dinero

Escuchar

En menos de una semana la burbuja explotó y, este domingo, los miles de “inversores” de RainbowEx que operaban en la Argentina recibieron la noticia de que la “plataforma de trading” dejará de funcionar en el país y que aquellas personas que quieran recuperar su dinero, primero deberán pagar para recuperar su cuenta que estará disponible en una nueva plataforma.

A través de los grupos de Telegram donde “La China” indicaba el horario para comprar y vender las criptomonedas, esta tarde se emitió un comunicado que dejó atónitos a los que aún esperaban poder acceder a su dinero luego de que el martes se anunciara que por 14 días hábiles no iban a poder hacer retiros y luego de que la plataforma fuera bloqueada el viernes.

El mensaje se titula: “Aviso importante de Rainbow Exchange: Arreglos para el retiro del mercado argentino y activación de cuentas”.

Luego, dice: “Queridos usuarios argentinos: Debido al acuerdo alcanzado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales , nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma. Para asegurar un progreso fluido de este ajuste, todas las cuentas argentinas y relacionadas se restablecerán a un estado inactivo”.

“Por favor, presten atención a los siguientes arreglos de activación de cuenta y retiro de fondos de manera oportuna: Tiempo de activación de cuenta: 13 de octubre de 2024 – 17 de octubre de 2024 23:59 (UTC-3). Apertura del retiro de fondos: 21 de octubre de 2024 00:00 (UTC-3)”, sigue el mensaje que remarca: “Por favor, activen su cuenta lo antes posible”.

“La China”, también aclara: “Todos los usuarios argentinos y relacionados deben completar la recarga de sus cuentas dentro del período de activación para asegurar el uso normal de las funciones de retiro y trading posteriormente”.

“Consejos importantes: Las cuentas que no completen la activación dentro del tiempo especificado serán consideradas como registradas maliciosamente o involucradas en violaciones como lavado de dinero, y los fondos correspondientes serán entregados a los reguladores financieros internacionales según las normativas internacionales”, amenazan desde RainbowEx que no especifica con qué regulador argentino llegó al acuerdo y, según pudo saber LA NACION, dicho pacto no fue informado a la Justicia que ya investiga a knight Consortium.

Pero la mayor sorpresa para los “inversores”, llegó cuando leyeron cómo se llevaría adelante el “método de activación de cuenta”. “La activación de cuenta se completará automáticamente mediante una recarga única de 88 USDT”, se detalla. Es decir, que para recuperar la inversión, deberán primero pagar más dinero.

El mensaje agrega “Consejos importantes”. “Las cuentas que no completen la activación dentro del tiempo especificado serán consideradas como registradas maliciosamente o involucradas en violaciones como lavado de dinero”, se lee en el texto.

En caso de que los “inversores” cumpliesen con todos los pasos previos, se explica: “Restauración de funciones: Después de la activación exitosa, las funciones de trading y retiro de su cuenta volverán a la normalidad. Por favor, activen su cuenta a tiempo para evitar interrupciones innecesarias en el servicio”.

El comunicado cierra: “Si tienen alguna pregunta durante la activación de la cuenta o el retiro de fondos, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente”.

🚨RAINBOWEX / KNIGHT CONSORTIUM



Acaban de publicar y enviar siguiente comunicado desde la chinacueva.



Dicen que van a cerrar Argentina en acuerdo con el gobierno argentino y para poder retirar tenés que activar tu cuenta depositando 88 dólares



Y que se viene RainbowPRO. pic.twitter.com/b1xYwVtu1n — Maximiliano Firtman (@maxifirtman) October 13, 2024

LA NACION