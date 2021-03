Eugenio Veppo: “No hay día en que no piense en lo sucedido, nunca me representé este accidente”

El periodista Eugenio Veppo, juzgado por atropellar con su auto y matar a una agente de tránsito y herir a otro en el barrio porteño de Palermo, en 2019, volvió hoy a pedir disculpas por lo sucedido a los familiares y al sobreviviente, y reiteró que nunca se imaginó que podía ocasionar esta tragedia.

”Reitero mi más sentido pedido de disculpas a los familiares de Cinthia y a Santiago. Decirles que no hay día en que no piense en lo sucedido. Quiero que sepan que jamás, nunca me representé que podía ocurrir este accidente; lo lamento profundamente”, dijo Veppo desde el penal de Ezeiza, a través de Zoom, y ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº14, que dará a conocer su veredicto a las 13.

En su alegato, el fiscal Fernando Klappenbach consideró el hecho como un homicidio culposo en concurso ideal con lesiones culposas graves y solicitó la pena de cinco años y diez meses de prisión para el acusado.

De esta manera, el representante del Ministerio Público solicitó una calificación legal distinta a la que pesaba sobre Veppo al llegar al juicio oral, ya que la fiscalía de instrucción había dictaminado, en esa etapa procesal, que se había tratado de un “homicidio con dolo eventual” -en el que el autor debió haberse representado que conduciendo imprudentemente podía causar una muerte-, tal como sostuvo la querella.

El abogado Andrés Gramajo, que representa a la familia de Cinthia Choque, la agente fallecida, había solicitado la pena de 15 años de cárcel al considerar a Veppo autor de homicidio simple con dolo eventual y resaltar que tuvo “un desapego y desprecio absoluto por las leyes de tránsito y por la vida humana cuando abandonó a las víctimas”.

Según el requerimiento de elevación a juicio, el hecho ocurrió alrededor de las 3.35 del 8 de septiembre de 2019, cuando Veppo iba junto a un amigo y una amiga en su Volkswagen Passat V6 FSI 4 Motion a no menos de 130 kilómetros por hora y “zigzagueando temerariamente” por la avenida Del Libertador. Para la fiscalía, el conductor iba a esa velocidad para “rebasar tanto por izquierda como por derecha a los automotores que circulaban por la misma senda, presuntamente luego de haber ingerido alcohol y/o drogas”.

Metros antes de llegar a la intersección con la calle Tagle y después de pasar a alta velocidad por la derecha a un automóvil, el periodista “embistió con la parte delantera derecha de su rodado a Choque y a Santiago Siciliano, provocando la muerte de la primera y ocasionando lesiones gravísimas al segundo”, sostuvo la fiscalía. Veppo escapó sin socorrerlas y abandonó el vehículo sobre la calle Silvio L. Ruggeri, tras lo cual abordó un taxi junto a sus acompañantes y se dirigió a su casa en el barrio porteño de Belgrano.

Finalmente, a las 17.20 de ese día presentó junto a su abogado en la Comisaría Vecinal 1A, donde quedó detenido a disposición de la justicia.

Télam