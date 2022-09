Explosión en una refinería en Neuquén: investigan si hubo irregularidades en una auditoría que pidió la secretaría de Energía

Después de la trágica explosión que causó la muerte de tres operarios en una refinería de Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén, el Ministerio Público Fiscal (MPF) realizó nueve allanamientos y recabó testimonios de operarios y testigos. Además, llevó adelante inspecciones a través de drones, que permitieron detectar la falta de válvulas de presión y vacíos de algunos tanques de almacenamiento de petróleo para la producción de combustibles.

El fiscal general de Neuquén, José Gerez, brindó más detalles sobre los resultados de los allanamientos en el marco de la causa, que se inició a partir del incidente fatal, hace una semana. Según explicó, el objetivo es no sólo determinar la causa sino analizar si la refinería presenta otras irregularidades o fallas de seguridad. Agregó que, en base al estudio de las pruebas, se determinará si se deben formular cargos por acción u omisión de la compañía.

El letrado destacó la colaboración de los organismos públicos para el avance de las investigaciones de los fiscales. La Secretaría de Energía de Nación, a cargo de la seguridad de todas las refinerías del país, aportó documentación digital con rapidez para conocer más detalles sobre la operatoria de la planta.

Si bien la última inspección había dado como resultado “sin observaciones”, el Ministerio avanzará con un peritaje para constatar las medidas de seguridad de la refinería y cotejarlas con la auditoría que la Secretaría de Energía encomendó a una empresa privada. Así, podrá determinar si hubo fallas en las últimas inspecciones, aunque con la mira puesta en los servicios tercerizados y no en el personal del Estado.

En total, la Justicia realizó nueve allanamientos. Uno en Challacó, donde está ubicada la planta, otra en Plaza Huincul, la ciudad más cercana, y cinco en Cutral Co, la localidad vecina y de larga tradición petrolera. En la mayoría de los casos, los operativos se centraron en las residencias de supervisores y jefes de NAO con el fin de secuestrar celulares corporativos y otros dispositivos electrónicos que podrían contener información vinculada a la causa del incendio y las responsabilidades en el mismo.

Por otro lado, también se realizó un allanamiento fuera de la provincia. Fue en Pilar, provincia de Buenos Aires, donde está la sede administrativa de la empresa. Desde allí se realiza un monitoreo constante mediante cámaras de seguridad, con un sistema que fue renovado en los últimos meses, por lo que desde el MPF consideran que se podrían obtener datos relevantes en las filmaciones. “Vamos a poder contar con soportes fílmicos de lo que ocurrió ese día, de tener ese soporte, nos van a ilustrar sobre la cadena de sucesos que terminó en explosión y muerte”, expresó Gerez.

“Lo que nos interesa es distinta clase de documentación como los legajos del personal, el organigrama que describe funciones de cada empleado, supervisores y jefes de las plantas”, señaló el fiscal general y agregó: “Se secuestró documentación variada que tiene que ver con paros de planta, con intimaciones e informes”.

Inspecciones y declaraciones

Además de los allanamientos, los peritos de la Fiscalía se trasladaron al lugar de los hechos para recabar testimonios de trabajadores de la empresa. En lugar de citarlos a una oficina, optaron por entrevistarlos en los espacios de la refinería que aún quedan en pie, con el objetivo de obtener declaraciones más elocuentes y que ellos puedan señalar las fallas de seguridad que ya venían denunciando.

“Hablaron del funcionamiento de planta e irregularidades que notaban, habían hecho reclamos y quejas en materia de seguridad, sobre todo por la falta de recursos e indumentaria adecuada para seguridad de su integridad física y de sus vidas”, dijo Gerez, quien destacó que el testimonio que aportó datos clave fue el del único sobreviviente entre los cuatro operarios que se encontraban la planta al momento de la explosión, y que salvó su vida porque se encontraba en el exterior, en una garita de seguridad.

Por otra parte, los peritos realizaron una inspección del sitio del accidente con el uso de drones, ya que el fuego consumió parte de la estructura y no están dadas las condiciones de seguridad para que los trabajadores del MPF hagan inspecciones oculares. Sin embargo, los vuelos de drones permitieron obtener datos sensibles para el avance de la investigación.

“Se ha observado en inspecciones que algunos tanques que no cuentan con válvula de presión y vacío, el tanque 205 donde se produce el evento explosivo, aunque todavía no sabemos la localización exacta, no contaría con válvula de presión y vacío es que importante en este tipo de almacenamiento”, señaló Gerez.

En ese sentido, desde el MPF buscan hacer un análisis más completo de los protocolos de seguridad y los recursos que tenía la empresa para evitar este tipo de accidentes. El objetivo es saber si hubo irregularidades a la hora de hacer la última auditoría, que había marcado que la refinería cumplía con todos los requisitos, pese a los reclamos del personal.

“Si el informe habla de irregularidades o efectos o resultados que pueden llevar a atribuir a acción u omisión del personal de NAO, la Fiscalía va a avanzar en formulaciones de cargos, todo depende del informe que elabore el perito y las conclusiones”, dijo el fiscal general y agregó que el perito trabaja “con mucha energía” para avanzar con rapidez en el análisis de toda la documentación.

El letrado también aclaró que en NAO existía un protocolo de contención hídrica ante incendios, pero agregó que la explosión, que ocurrió a las 4.10 de la madrugada, sorprendió a los operarios de turno, que no tuvieron tiempo de aplicar este procedimiento de seguridad. Así, los tres que se encontraban en el lugar murieron por la expansión del fuego.

Reclamos sobre la seguridad

La explosión de Plaza Huincul y la muerte de los tres petroleros tuvo repercusiones en toda la provincia, que basa su economía en la producción de gas y petróleo y en donde suelen ocurrir accidentes laborales a partir de la peligrosidad de la industria. Por eso, desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa lanzaron un paro general la semana pasada para exigir más inversión en seguridad por parte de las compañías.

En una reunión celebrada en Neuquén el viernes pasado, se firmó un acuerdo tripartito entre el gobierno de Neuquén, los gremios petroleros y operadores de la industria hidrocarburífera para mejorar los controles de seguridad en el sector.

En el acuerdo se dispuso la incorporación al Comité Mixto de Seguridad, Prevención e Higiene ya existente, al gobierno de Neuquén y a la ART Mutual de los petroleros “con el objetivo de hacer cumplir la observancia normativa para fortalecer las condiciones de seguridad”, según informó la agencia Télam.

Además, las partes se comprometieron a “erradicar en el plazo de 30 días las contrataciones on-call (eventuales) y mejorar los programas para capacitar y habilitar al personal en actividad y a los futuros ingresantes en materia de seguridad”. También crearán un centro regional de formación y entrenamiento en seguridad de la actividad y demandarán inversiones para “asegurar el cumplimiento de la normativa vigente”.