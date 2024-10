“Fiebre trader” en San Pedro. Uno de los “administradores” dijo ser víctima y que recibió amenazas: “Muchos me están odiando”

Escuchar

En solo una semana “Maxi”, uno de los dos “administradores” que RainbowEx tenía en San Pedro, pasó de llamar “cobardes” y señalar que no tenían agallas los que cuestionaban a la “plataforma de trading” investigada como una presunta estafa piramidal, a decir que también era una víctima y que estaba recibiendo amenazas.

El tal “Maxi “ es, en rigor, Eduardo Maximiliano Braga, creador y dueño del grupo de Telegram en San Pedro que ya embolsó una ganancia superior a los 320.000 dólares, según un relevamiento realizado por Guido Marlowe, agente informático (pentester, como se conoce a los especialistas en hackeo ético que contratan las empresas para revisar posibles fallos de seguridad) que recabó información que ya compartió con los investigadores y la prensa.

“En la siguiente imagen voy a exponer una captura de sus retiradas exitosas de la plataforma y la traduciré para ustedes. Saldo retirado en la red BSC: 71.088 USDT. Saldo retirado en la red TRX: 256.134 USDT. En total, ha retirado 327.222 USDT con éxito de la plataforma. Dentro de la plataforma le queda un saldo de 147.109 USDT”, explicó Marlowe a través de un grupo de Telegram que creó la semana pasada en el que expone detalles de las personas detrás de la estafa piramidal.

Braga fue objeto de uno de los dos allanamientos realizados el fin de semana pasado por este caso. El otro fue Luis Alberto Pardo, que retiró de la red TRX 223.083 USDT (o dólares). Además, conserva dentro de la plataforma un saldo de 200.740 USDT.

En el nuevo audio, que se filtró esta mañana, Braga dice: “¿Cómo va? Buenas noches, gente. Bueno, seguramente muchos me están odiando en este momento, culpándome. Supuestamente, soy ‘La China’, algo que se va a tener que demostrar y la Justicia va a tener mi celular a disposición. Bueno, cuando se descubra la verdad me tocará a mí, lo que ustedes están haciendo en este momento”.

“Me tengo que cuidar con lo que digo, por eso no salgo a hablar, porque cualquier cosa que diga será usada en mi contra. No soy cobarde, ni nada y sus amenazas las estoy usando para ver si se pueden liberar los retiros. Porque, en todo caso, si bien todos somos los perjudicados, nos apuntan a nosotros. Están en su juego y disfrútenlo”, dice en el audio.

El administrador del grupo también habló sobre el nuevo pago solicitado a los “inversores”: “No puedo salir a decir mucho, pero bueno, la decisión de los 88 [USDT] es personal. Aquel que quiera lo puede poner, aquel que no, no lo ponga. Y bueno, las amenazas, como dije, las estoy usando, o las estamos usando para ver si los del consorcio [por la firma digital Knight Consortium] pueden hacer algo. No puedo decirle mucho más que eso. Lamento toda esta situación, pero no se olviden que todo iba bien hasta que se cruzó un palito la rueda”.

Arenga, amenaza y dinero que entra y sale

Hace una semana, cuando el caso estalló en la prensa nacional, uno de los “administradores” en San Pedro de la plataforma RainbowEX salió al cruce de las versiones que señalaban a Knight Consortium y a la operatoria de compraventa de criptomonedas como una estafa piramidal.

En un audio de 2.21 minutos, mezcla de arenga y advertencia, un hombre identificado por los inversores como “Maxi” decía: “Es impresionante la corrida mediática que nos están haciendo, tanto a San Pedro como a nuestro compañero inversor Luis Pardo. Se ve que a los poderosos, supuestamente, por decirlo así, poderosos con un falso poder, les molesta que estemos ganando plata, les molesta que estemos haciendo libre a la gente, les molesta”.

“Su capacidad de acceso a los medios de comunicación no nos afecta. Yo voy a seguir ganando plata. Y es más, todo aquel cobarde que quiera huir por esta noticia, váyase. Pero elimínese del grupo, elimínese de RainbowEx y no aparezca más”, dijo antes de que la plataforma suspendiera los pagos por 14 días hábiles y, finalmente, dejara de funcionar.

Agregaba: “ Ellos nos están acusando de estafa piramidal, de esto y aquello. Ahora, cuando un banco hace lo mismo, no dicen nada y cierran el ojete . Millones de familias salieron perjudicadas y nadie dijo nada. Hasta el día de hoy tuvieron que cerrar el orto y perdieron esa plata”.

“Si no tienen los huevos suficientes para enfrentar la situación que estamos viviendo, como ciudad, como persona, como inversores, es mejor que se vayan. Que queden los que van a poner el pecho ante una guerra. Porque esto es una guerra de ellos contra nosotros. De los de allá arriba contra los de acá abajo”, concluyó en esa arenga enviada a quienes pusieron dinero en un movimiento de criptomonedas que prometía extraordinarias ganancias.

LA NACION