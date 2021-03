Fiesta clandestina en Córdoba: le cortaron la cara con una botella rota y debieron darle 15 puntos de sutura

CÓRDOBA. En una de las varias fiestas clandestinas que se realizaron el fin de semana pasado en esta ciudad -algunas de ellas, desbaratadas por la policía- una chica de 19 años se peleó con otras dos, que la atacaron con una botella rota y la desfiguraron. Los médicos debieron darle 15 puntos de sutura.

Melisa González fue a la fiesta en el barrio Pueyrredón, según contó su madre. Allí comenzó la pelea, de la que la chica no contó los motivos. “Empezó a empujarse con otras dos chicas y se fueron a las manos, se agarraron de los pelos, y mi hija le hizo un rasguño a la otra en la cara, pero la riña quedó allí”, explicó.

Relató la mujer a diferentes medios de prensa locales: “A los 40 minutos de eso mi hija quiso volver para mi casa, se estaba yendo y la chica salió y le dijo ‘mirá cómo me dejaste la cara’, y se volvieron a agarrar”. Siempre según su descripción, las jóvenes cayeron al piso y siguieron peleando.

“Una de las chicas la sujetó del brazo, otra se le subió encima y ahí fue cuando le hizo los cortes con el vidrio de una botella, que no sabemos si la tenía o se la pasaron”, afirmó la madre de Melisa González.

Insistió con que su hija, “dentro de todo, tuvo suerte” porque “por un centímetro no le clavó el vidrio en el ojo”. Y detalló: “Tiene cortes en la cara, en el cuello y en el brazo muy profundos; recibió 15 puntos” de sutura.

“Es la primera vez que me pasa. Siempre salgo a divertirme y nunca me había pasado de pelearme. Yo estaba peleando con Brenda, estaba en el piso y de la nada me agarraron de atrás, pero no alcancé a ver. Me pegaron con una botella de vidrio cortada”, señaló la víctima.

Tres personas lograron separarlas y gracias a eso González pudo ser llevada a un centro asistencial, donde le realizaron la sutura en el rostro.