Florencio Varela: caminaba por la calle, un hombre paró a su lado y se le tiró encima y ella trepó a una reja para escapar del abuso

Una joven que volvía de una fiesta el domingo pasado por la mañana fue interceptada por un hombre que trató de abusar de ella. El hecho tuvo lugar en el partido bonaerense de Florencio Varela, cuando la mujer de 21 años caminaba por la calle y una camioneta utilitaria frenó a su lado. El conductor se bajó y la retuvo contra las rejas de una vivienda con la intención de subirla al vehículo. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de una vivienda vecina.

En su desesperación, la joven se resistió y comenzó de trepar una reja para escapar de su abusador. En ese momento, como se observa en las imágenes, el hombre volvió a subirse a la camioneta para escapar, pero un móvil policial que recorría el barrio lo interceptó in fraganti. Los efectivos lo detuvieron por abuso sexual simple, aunque horas más tarde quedó en libertad.

Se colgó de la reja para que no la abusen y un patrullero la salvó

“Me da mucha impotencia que este hombre siga suelto, porque si no fuese por el móvil policial, yo no estaría acá”, se lamentó Cecilia, la víctima, en declaraciones al canal Crónica TV, quien además dijo estar “abrumada” por lo que le ocurrió el fin de semana a pocas cuadras de su casa. “Ni siquiera había hecho la denuncia y ya lo habían soltado”, precisó.

La joven contó que minutos antes, a la salida del boliche, había sufrido el robo de todas sus pertenencias, por lo que tomó la decisión de volver a su casa en colectivo. “Después de eso quedé bastante asustada. Quise ir a una remisería, pero estaba colapsada de gente, por lo que decidí tomarme un colectivo que me dejó bastante lejos de mi casa, en cruce Varela, desde donde tuve que caminar”, detalló.

“Yo venía tranquila, cuando este hombre me acorrala contra la reja y me empieza a tocar”, continuó su relato la mujer, quien dijo no recordar si el hombre le decía algo mientras la retenía. “Cuando ve que la policía se acercaba, me dice ‘vení, vení' y me agarra para llevarme a la camioneta antes de que lo vean”, añadió.

“La gente está muy indignada. No pueden creer que lo dejaron libre cuando yo ni había terminado de hacer la denuncia”, insistió la joven. Según fuente judiciales, el abusador de 42 años tiene antecedentes por amenazas y la camioneta en la que se movía –que llevaba un colchón en su parte trasera– se encontraba a nombre de otra persona.

La causa es seguida por la UFI N°8 de Quilmes, a cargo del fiscal Alejandro Ruggeri, que todavía debe citar al acusado para tomarle declaración indagatoria.