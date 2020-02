Los internos del penal de Dolores aprovechan el momento en el cual los rugbiers son trasladados a la zona de duchas para insultarlos Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Paola Atayro, una periodista de Dolores, la localidad donde se encuentra la cárcel en la cual están detenidos los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, brindó una entrevista a El Trece, en la cual reveló detalles del día a día de los diez rugbiers.

En diálogo con Joaquín "Pollo" Álvarez y Sandra Borghi, Atayro afirmó que el resto de la población carcelaria tiene un especial encono contra Máximo Thomsen: "Lo tienen entre ceja y ceja, lo tienen en la mira", señaló la periodista en referencia al rugbier acusado de pegarle una patada a la víctima cuando estaba tendido en el suelo, en estado de inconsciencia y sobre el cual pesa una imputación como co autor del homicidio.

"Están muy asustados y no saben cómo manejarse. Cada vez que los mueven de la Alcaidía para ducharse, se les nota el miedo en el cuerpo. Porque cada vez que los sacan de allí, tienen un mínimo pase por un sector donde el resto de los internos pueden verlos. Los otros presos le gritan mucho a Thomsen. 'Vení, pégame una patada a mí', 'Vení, a ver si acá querés pelear' y se ve cómo su cuerpo se va 'achicando' con estas cosas que le gritan", agregó.

Los acusados están detenidos en la Unidad Penal N°6 de Dolores desde el 29 de enero, cuando fueron trasladados desde la comisaría de Pinamar

La periodista afirmó que los rugbiers y sobretodo Thomsen tienen una actitud soberbia dentro del penal, "como que todavía no bajaron a una realidad que es que mataron a una persona, no se dan cuenta", indicó.

"Creo que ellos todavía creen que los guardias están a su disposición. 'Yo estoy acá para que me cuiden y yo me voy a ir de acá, así que me tenés que tratar bien'. La soberbia es una manera de afrontar su miedo. Tratan de demostrar valentía para que los traten con respeto los otros internos", añadió la periodista que conoce al detalle los movimientos de la cárcel de Dolores.

Pabellón evangélico

La periodista explicó que cuando se dicte la prisión preventiva, los detenidos deberían pasar a un pabellón común. De esta manera, Atayro consideró que el pedido de contención espiritual efectuada por los acusados "es una estrategia para que luego de que les dicten la prisión preventiva, pasen al pabellón evangélico".

"Seguramente se los va a sobreproteger cuando tengan la preventiva, porque sino son carne de cañón. Si no los protegen, no llegan a juicio, y si no llegan a juicio no se hace justicia por Fernando", agregó.