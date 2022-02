Furia al volante: acusó a una mujer de tocar el espejo de su auto, la persiguió varias cuadras y la atacó

Una joven tucumana que circulaba arriba de su moto vivió un momento de terror en el centro de Tucumán cuando golpeó sin querer el espejo del auto de una conductora. Este accidente provocó una reacción sobredimensionada de la mujer, que la persiguió durante siete cuadras y, tras alcanzarla, la insultó y roció con gas pimienta.

Tras el ataque, Johana Loto, de 33 años, sufrió lesiones en el rostro, los brazos, el pecho e irritación en los ojos y aunque algunos presentes la asistieron debió ser trasladada al Hospital Padilla. “Me quemaba la piel. Comencé a tener dificultad para respirar, náuseas, no podía ni abrir los ojos”, relató.

Johana contó a los medios locales que la situación sucedió alrededor de las 19.20 del sábado pasado cuando manejaba por la calle. Antes de llegar a un semáforo acomodó el espejo de su moto para pasar “lentamente” por al lado de un auto Peugeot 3008 negro. “Cuando el semáforo da el verde, doblo hacia Crisóstomo y una cuadra después me aparece esta desquiciada de 48 años, más o menos, robusta, insultándome y diciendo que con mi espejo toqué el espejo de su vehículo, cosa que jamás pasó”, continuó.

De acuerdo a su relato, ella negó el golpe y retomó la marcha, pero no fue suficiente. “Le digo que no es así, que está equivocada y que le pido disculpas si hubiera sido así, porque acostumbro a ser una persona correcta, le hubiese pedido disculpas y que no quería tener problemas. Entonces avanzo”, contó. La mujer a bordo del auto la siguió y al ponerse a la par, la insultó y la amenazó de muerte. A unas siete cuadras de donde comenzó el altercado, la quiso chocar.

“Me tira el auto impidiendo mi paso y yo empiezo a tratar de orillarme para no caer. Mientras, en su mano tenía preparado el gas pimienta”, relató la joven a medio locales y continuó: “Gritaba sacada, diciendo ‘tomá, culiada’. Yo tenía puesto mi casco, lo que me ayudó a que no sea peor. Frente al lugar había un agente de Tránsito, quién le grita que se detenga, le toca el silbato y ella huye”.

Tras recibir el alta en el Hospital Padilla, Johana se dirigió a hacer la denuncia y contó su historia a los medios locales. Ahora espera que la Justicia actúe. A través de las imágenes, tanto la mujer como el vehículo ya fueron identificados. “No es la primera vez que esta mujer ataca a personas con gas pimienta, alguien así no puede estar suelta por la calle”, alertó.