Golpean y le roban $500.000 a un sacerdote reconocido por el Papa

El cura párroco José Expósito

Recién había amanecido. El cura párroco José Expósito se preparaba para tomar mate en una residencia para sacerdotes de La Plata cuando dos delincuentes se abalanzaron sobre él y lo ataron con precintos. Después de golpearlo y amenazarlo, le robaron 500.000 pesos, relojes y una medalla para después escapar. Pero antes de la huida llegaron a decir: "Seguro sos otro cura abusador".

"Me dijeron que no gritara y me taparon la boca", sostuvo el sacerdote. El robo ocurrió ayer a las 6, en la calle 62, entre 24 y 25, en La Plata

Según Expósito, con el dinero robado pensaba construir viviendas para la gente más vulnerable de esa ciudad.

La Parroquia Nuestra Señora de la Victoria de La Plata

"Ya teníamos el plan armado. Ése era mi sueño. El dinero que tenía era para los pobres, no era para mí. Apenas tengo una bicicleta con dos ruedas", dijo el cura.

Luego de que los delincuentes se fueran, Expósito estuvo atado por más de media hora. Hasta que, lentamente, arrastrándose por el piso, logró tomar un cuchillo que utiliza para cortar sus medicamentos y rompió los precintos con los que fue atado.

En septiembre del 2013, Expósito fue reconocido y bendecido por el Papa Francisco, consignaron medios locales de La Plata.