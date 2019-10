Habló el agente de tránsito arrollado por el periodista Eugenio Veppo

El video donde Santiago Siciliano le mandó las condolencias a la familia de su compañera muerta 01:17

10 de octubre de 2019 • 15:07

"Mi nombre es Santiago Siliciano, me encuentro al lado de Rocío Herrera, mi novia, que me cuida desde el momento que llegué a terapia. Aprovecho para agradecer al personal del hospital Fernández que me salvó la vida, de lo cual estoy muy agradecido. También aprovecho este momento para mandarle mis condolencias a la familia de Cinthia Choque por lo sucedido el pasado 8 de septiembre".

Así comienza un video difundido por la familia del agente de tránsito que quedó gravemente herido después de ser arrollado por el periodista Eugenio Veppo en la avenida Figueroa Alcorta y Tagle, en Palermo Chico. Su compañera, Cinthia Choque, murió casi en el acto.

En el video, Siciliano, de 30 años, también habla de la lucha de sus compañeros, que desde el momento del trágico hecho luchan contra la precarización laboral en la que, sostienen, realizan sus tareas.

"Con respecto a mis compañeros, me pone muy contento verlos unidos luchando por una causa por despegarse de la precarización a la que nos vemos expuestos siendo monotributistas. Un saludo grande para ellos. Gracias por haber venido a saludarme", dijo.

El hecho ocurrió a las 3.35 del 8 de septiembre, en avenida Figueroa Alcorta, metros antes de su intersección de la calle Tagle, donde Choque y Siciliano realizaban un control vehicular y fueron atropellados por un Volkswagen Passat azul que conducía el imputado.

Choque murió casi en el acto y Siciliano quedó gravemente herido. Fue trasladado al Hospital Fernández, donde permaneció en un coma farmacológico inducido hasta que despertó diez días después, aunque aún sigue internado.

Un peritaje realizado por la Policía de la Ciudad a partir de los registros de las imágenes de las cámaras de seguridad determinó que Veppo circulaba a 132 kilómetros por hora en la cuadra previa al accidente -lo que sobrepasaba en más de 60 kilómetros por hora la velocidad permitida en ese tramo de la avenida Figueroa Alcorta, que es de 70-, y a 128 km/h en el momento exacto en el que arrolló a las víctimas.

Tras atropellar a las víctimas, el conductor se escapó y abandonó el auto a pocas cuadras, en Silvio Ruggieri al 2800, frente al hospital Fernández. Desde allí caminó con los dos amigos que viajaban con él en el auto (un hombre y una mujer) y juntos tomaron un taxi hacia el domicilio de Veppo, en Belgrano.