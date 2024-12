Habló el juez de la causa que investiga a Edgardo Kueider y se refirió al futuro del senador

Tras la detención del senador nacional Edgardo Kueider en la frontera con Paraguay con US$211.102 que no fueron declarados, el juez a cargo de la causa, Humberto Otazu, explicó cuál debería ser la pena para el legislador de Unión Federal y reveló si podría quedar detenido en el país vecino debido a la imputación por intento de contrabando.

“Aún no recibí el expediente para tomar conocimiento de lo que se le imputa, pero tengo que analizar los hechos que se le atribuyen y, posteriormente, estudiar los presupuestos para quizás otorgar una medida menos restrictiva”, explicó sobre su posible liberación en los próximos días. “De acuerdo a los presupuestos judiciales, sería prisión preventiva”, añadió. en diálogo con Radio 10.

Asimismo, Otazu indicó que lo correcto en este tipo de casos sería que el senador argentino quedara detenido en Ciudad del Este , donde fue demorado tras un control de rutina en el puente internacional que conecta con la Argentina. “El marco penal en este tipo de casos va hasta los cinco años, pero en el caso de tentativa se reduce y habrá que ver cuál es la pena máxima impuesta”, dijo.

“Hay que ver de qué forma ingresó al país y si no se violentaron las migraciones. No puedo entrar en detalles por un impedimento legal y porque no tengo los antecedentes a mano”, advirtió.

El senador Kueider fue detenido en la frontera con Paraguay. Rodrigo Nespolo

En tanto, en las pocas declaraciones que dio desde su arresto, dijo respecto al dinero, al ser abordado por la prensa local: “No tengo que justificarlo porque no era mío”.

“Vengo a dar mi versión al fiscal de turno para manifestarle mi total inocencia en esta situación”, agregó antes de ingresar a la fiscalía especializada en contrabando.

Pocas horas después, la secretaria de Kueider, Iara Guinsel Costa, declaró ante la Justicia que la plata era suya y que se la entregó una empresa de Asunción de la que es apoderada para comprar electrónica, perfumes y cosméticos, según informó el abogado del senador, César Nider Centurión. “Antes que nada quiero poner en claro que, según la propia declaración de la señorita, el senador no tiene absolutamente nada que ver ni con el dinero, ni con los negocios que la señorita pensaba hacer con el dinero para la empresa con la cual trabajaba”, argumentó el letrado.

La detención de Kueider

Kueider fue detenido en la madrugada del miércoles en Ciudad del Este en un control de rutina en el puente internacional donde se lo encontró no solo con el mencionado monto en dólares sino también con 646.000 pesos argentinos y casi 4 millones de guaraníes (unos US$500) .

El senador nacional Edgardo Kueider

Horas después de que se conociera la noticia, el legislador decidió pedir licencia en su cargo mientras dure la investigación. Desde su oficina de prensa informaron el miércoles por la noche que, “en función de los hechos de público conocimiento, su determinación tiene como objetivo que no haya ningún tipo de impedimento a la hora de que se lo investigue”.

“Se espera que se pongan en marcha todos los mecanismos institucionales correspondientes y que se aclaren los hechos”, resaltaron.

Según pudo saber LA NACION, el senador nacional es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y por su eventual vinculación en el cobro de sobornos, en una causa que tramita en la Justicia federal de San Isidro, donde se dispuso el levantamiento del secreto fiscal de su declaración jurada de bienes.

Las palabras de Kueider tras la detención

“Hicimos las declaraciones pertinentes y estamos a disposición de la Justicia para que tome las medidas que crea oportunas. Lo hicimos todo el tiempo, desde el primer momento, y estamos a disposición”, expresó al ser interceptado por la prensa paraguaya mientras era trasladado este miércoles por la noche.

Al ser consultado sobre los cargos de enriquecimiento ilícito y sobornos que enfrenta en la Argentina, aseguró que se trata de una “denuncia falsa” . “Lo de acá es otra cosa y ya presentamos todo”, aclaró.

Mientras se retiraba acompañado por los efectivos policiales, uno de los periodistas presentes le remarcó el hecho de que podía caminar libremente y sin estar “encapuchado y esposado”, como sí ocurriría en la Argentina. “No lo sé”, contestó únicamente el senador, antes de ingresar en la camioneta que lo esperaba.

LA NACION

Temas ContrabandoParaguay