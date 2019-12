Daniel Casermeiro tenía 61 años Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de diciembre de 2019 • 12:08

CORDOBA.- El médico ginecólogo Daniel Casermeiro fue asesinado el mismo jueves en que desapareció. Una semana duró su búsqueda; a los tres días se encontró su auto con $8 millones y oro, limpio pese a la lluvia y cerrado. Gerardo Gette está detenido e imputado por homicidio calificado agravado por alevosía; era conocido del ginecólogo y compartieron algunos negocios.

El cuerpo de Casermeiro fue hallado en la noche de ayer, a la vera de un viejo camino a Luxardo, una localidad a 16 kilómetros de San Francisco. Estaba en avanzado estado de descomposición, presentaba un disparo en la nuca y estaba parcialmente quemado. Anoche hubo varios allanamientos en simultáneo.

El fiscal Bernardo Alberione, a cargo de la causa, en conferencia de prensa, no dio detalles. "Esto recién empieza, dónde derive la investigación no sabemos. Reservo los detalles para la indagatoria; escuchar la palabra del imputado. Hasta que no hable con su defensor y lo escuchemos no voy a dar detalles".

"A traición"

Calificó a la muerte de "a traición" porque la bala entró por la espalda. Dijo que Gette era "conocido" de la víctima y que el cuerpo fue hallado por un baqueano. "No voy a dar precisiones del hecho ni del vínculo. La zona donde se lo encontró estaba en la zona rastrillada. En el operativo participaron 70 personas, a veces uno acierta empezando a buscar a donde está".

La casa del hijo de Gette había sido allanada el domingo, después del hallazgo del auto, y el hecho provocó sus quejas. El hombre era dueño de la balanza para pesar camiones que está en la ruta provincial 1, cerca de donde se encontró el cuerpo del médico. Se supone que había "cuestiones de dinero" entre la víctima y el detenido y que se vinculaban a esa balanza.

Ayer, antes del hallazgo del cuerpo, Federico -uno de los dos hijos de Casermeiro- reconoció a LA NACION que no tenían ninguna "hipótesis concreta" pero sostuvo: "Tal vez lo arrastró una situación de temor o seducción que lo hizo actuar de una manera menos prudente de lo que debiera. Pero es solo un pensamiento".

La desaparición

La familia Casermeiro es una de las dueñas del Sanatorio Argentino, donde el médico estaba atendiendo el jueves 19 y donde dejó su consultorio poco antes de las 10. Las luces y el aire acondicionado quedaron encendidos y había pacientes esperando. Salió diciendo que regresaría pronto pero después le pidió a su secretaria que pasara los turnos para la tarde.

Fue al banco -donde también había estado el miércoles- y alrededor de las 14 entró a un quiosco de Luxardo donde compró dos botellas de Powerade y otra de Gatorade. Quien lo atendió lo vio solo y "tranquilo", incluso jovial.

A las 16 tenía que ir a una inmobiliaria para una operación; Casermeiro llamó a las 15:40 y preguntó si podía pasar en diez minutos. Nunca fue. La persona que lo atendió le contó a la familia que se escuchaba mal. Su última conexión de WhatsApp fue registrada a las 16.10 del jueves.

Su BMW blanco apareció el domingo a la mañana en un camino de tierra en medio de un campo de maíz, había $8.000.000 y oro repartidos en el baúl y en los asientos. Estaba cerrado con llave, con el tanque lleno; no estaba el teléfono móvil de Casermeiro. Pese a la fuerte tormenta del sábado en esa zona, el automóvil no estaba embarrado.

La familia comenzó ofreciendo $100.000 por datos y llevó esa cifra a $1 millón el lunes. Nunca obtuvieron pistas.