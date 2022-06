Horror en Gualeguaychú. Se metió por la ventana del cuarto de su ex y la apuñaló 15 veces, pero la hija escuchó sus gritos y la salvó

Habían pasado cinco días desde la última convocatoria de #NiUnaMenos. Sebastián Sire ingresó pasadas las cuatro de la madrugada por la ventana de la vivienda ubicada en una barriada de la ciudad del sur entrerriano. Hacía más de un mes y medio que se encontraba excluido del hogar por disposición judicial. Las medidas restrictivas no bastaron para que el agresor se colara por una ventana y una vez en la habitación de la mujer, la apuñalara 15 veces mientras dormía.

Al escuchar los gritos, la hija de 14 años de la víctima intervino el horror, dio aviso a la policía y de esta manera salvó la vida de su madre.

La mujer ingresó gravemente herida a la Guardia del Hospital Centenario, con un pulmón perforado y múltiples heridas corto-punzantes en el resto del cuerpo. Luego de la rápida intervención de los profesionales, lograron estabilizarla. Se recupera físicamente en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), pero manifestando importantes secuelas emocionales ante la situación traumática que tuvo que atravesar de cara al hombre de 42 años que intentó matarla mientras dormía.

Sebastián Sire, el agresor, estuvo prófugo por casi siete horas desde el brutal ataque. Lo detuvieron a pocas cuadras del Corsódromo de Gualeguaychú –en Montevideo y Cándido Irazusta- portando una mochila con algún elemento de interés para la causa. Permanece detenido en la Jefatura Departamental de Policía a disposición de la Justicia.

La detención del femicida en Gualeguaychú

En diálogo con LA NACION, la fiscal Eliana Ghiglione confirmó que Sire será imputado en las próximas horas por “homicidio en grado de tentativa triplemente calificado, por ser en contexto de genero (Femicidio), por alevosía, y por ser cometido contra una persona con quien mantuvo una relación de pareja; también por violación de domicilio y desobediencia judicial, ya que existían medidas restrictivas por denuncias previas realizadas por la víctima”. También confirmó que se le tomó declaración a la víctima, que permanece internada, estable y en recuperación.

El botón antipánico 1828 que no pudo activarse

“El 28 de mayo pasado cargamos tres botones antipánico en la Comisaria del Menor y la Mujer, que junto con Jefatura Departamental de Policía, son las dependencias que se encargan de instalar esta aplicación en los teléfonos móviles. En nuestro sistema figura el dispositivo de la señora con el correspondiente número de abonado”, explicó a R2820 RADIO el jefe de la Departamental de Policía de Gualeguaychú, comisario mayor César Primo.

“En este momento tenemos 1831 botones antipánico activos en el Departamento; el de la vecina agredida en la madrugada de este miércoles, figura en nuestro sistema como el número 1828″, aclaró Primo ante las dudas planteadas por la fiscal que lleva adelante la causa en cuanto a que la mujer no habría tenido activada la aplicación por no tener teléfono celular.

“Ella no llegó a activar el dispositivo porque el agresor la tomó por sorpresa y no le dio tiempo a nada. La sorprende, ella estaba durmiendo, descansando en su cama, y él la ataca sin darle tiempo a dar aviso”, señaló el funcionario policial que comanda una jurisdicción que integran 600 efectivos.

Ante el cuestionamiento frente a un sistema de alerta que a luz de los acontecimientos resulta ineficiente, Primo argumentó: “El problema es que estamos muy mal como sociedad, todos los días tenemos denuncias por violencia de género. Lo que es bueno destacar es que las víctimas están perdiendo el miedo y denuncian”.

Hospital Centenario, de Gualeguaychú, donde quedó internada la víctima del intento de femicidio

Las mujeres denuncian, es cierto. De hecho, la mujer atacada en la madrugada de este miércoles por su ex pareja –Sebastian Sire– denunció dos veces a su agresor. Es decir, no la tomó por sorpresa: hace tiempo tenía miedo de lo que el violento pudiera hacerle. También lo denunciaron otras dos mujeres que fueron víctimas de Sire antes. Como demuestra este caso, si el Estado no brinda una respuesta efectiva, la denuncia no alcanza. Este es el tipo de mensaje que envían nuestros funcionarios y legisladores a las víctimas de violencia de género cargando una aplicación en un celular: estén atentas, literalmente no se duerman, porque si ustedes no están atentas al peligro, nadie más lo estará.

Pero esto no es la primera vez que ocurre en la provincia de Entre Ríos: Fátima Acevedo había denunciado por violencia de género a su ex pareja, Jorge Nicolás Martínez. Estaba alojada en la Casa de las Mujeres de la Municipalidad de Paraná mientras su caso tramitaba en sede judicial. Pero ningún dispositivo del Estado impidió que se encontrara con su ex pareja el domingo 1° de marzo de 2020 y que, una semana después, su cuerpo apareciera en el fondo de un pozo de 18 metros. Fátima tampoco pudo activar el botón antipánico, no tenía datos –por lo tanto, acceso a Internet– en el celular.

Una vez más, el Estado pone en manos de las víctimas de violencia de género la responsabilidad de cuidado. Y una vez más falla, porque aunque Sire no haya logrado matar a esta mujer, las secuelas quedarán en ella y en su hija para siempre. Serán ellas a las que les costará conciliar el sueño.