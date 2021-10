Horror en Salta: una mujer denunció que fue violada por el policía que debía cuidarla en una causa por violencia de género

En el barrio de Floresta Alta, en Salta capital, una mujer denunció que fue violada en su hogar por el policía que debía cuidarla de un hombre que la había amenazado en el marco de una causa por violencia de género.

El hecho ocurrió en la madrugada del jueves cuando el cabo Rubén Martínez, que se encontraba en la casa custodiando a Lidia (nombre de fantasía), la amenazó con un arma y la violó, según informó hoy El Tribuno. El hombre se encuentra detenido y suspendido en sus funciones.

“Vino un señor a las 22.30 a cuidarme. A las 23.30 me pidió permiso para retirarse. Estaba con mi hermana jugando naipes. Ella se va a la 1.30 y a las 2 me acuesto. Antes, le di lugar al policía para que se quede en el comedor y le puse la tele para que no se duerma, porque supuestamente me estaba cuidando”, contó la víctima a ese medio.

Lidia explicó que luego el policía entró a su habitación sin ropa, la amenazó con una pistola contra la cabeza y la violó. La víctima pudo dar aviso de lo sucedido cuando cerca de las 4.30 un suboficial, identificado como F.G, pasó a verificar la tarea del custodio.

Desprotección

“Cuando termina sus suciedades [por la violación] vino un patrullero, le hace juegos de luces, suena la sirena y salta de la cama, se va a la cocina a cambiarse. En ese momento tenía el arma al lado de mi cabeza. Cuando voy a abrir la puerta me dice: ´Qué hacés, vení, no salgas´. Igual me fui, hablé con el hombre que se bajó del patrullero y le pedí que me cambie el personal, porque este hombre me había abusado”, declaró la víctima.

Según el informe policial, el suboficial F.G, al observar que no había nadie en la puerta de la casa, bajó del patrullero y vio que la mujer salía corriendo de la vivienda y le contó lo sucedido. Tras ello admitió que el agente que la violó “se terminó de cambiar afuera” y se ató las botas frente al suboficial.

“Vino la jefa y seguramente le pidió el arma y me invitaron a radicar la denuncia. Tengo una denuncia por amenazas de muerte y ahora este problema, porque al custodio sé que lo echaron y está detenido. Hoy temo más que nunca por mi seguridad, es muy lamentable”, afirmó la víctima sobre la desprotección que siente.