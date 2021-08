Incendio en un edificio en Once: un muerto

En el barrio porteño de Once falleció hoy un hombre a causa de un incendio en el quinto piso de un edificio. Los bomberos siguen trabajando para terminar de controlar el fuego. La víctima fue encontrada muerta en el baño de su departamento.

El episodio, ocurrido sobre la calle Juan José Castelli, provocó la evacuación total del edificio. Las fuerzas violentaron el acceso de la puerta de ingreso al foco del incendio y evadieron una importante cantidad de humo, según un informe de la Policía de la ciudad de Buenos Aires.

“Tenemos que lamentar un fallecido. Lamentablemente hay seis personas atendidas por los equipos del SAME. Medimos qué porcentaje habían inhalado y, por suerte, los atendidos en la ambulancia no tienen porcentaje como para derivar al hospital. Una vez que les suministremos oxígeno los podemos dar de alta”, dijo el titular del SAME, Alberto Crescenti, en TN.

Bomberos de la Ciudad se desplazaron a un incendio en un edificio de departamentos en la calle Juan Jose Castelli 261 Bomberos de la Ciudad

Además, agregó que aún deben esperar las pericias de los bomberos para conocer cómo se produjo el fallecimiento del hombre encontrado en su bañadera. De acuerdo con la información policial, ya no quedaría ningún vecino en el lugar.

Si bien el proceso, originado en un ambiente de nueve metros cuadrados, está extinguido por una dotación de bomberos, aún continúan removiendo pequeños focos. La otra dotación convocada se encargó de las tareas de evacuación y ventilación, ya que todo el edificio se encuentra invadido de humo.

De los seis vecinos que fueron atendidos, un adulto y un menor fueron trasladados. Conforme a fuentes policiales, una mujer fue evacuada en el medio de una crisis nerviosa. Sin embargo, aseguran que el proceso se terminó de forma exitosa.

LA NACION