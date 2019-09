Infierno en el hogar: fue esclavizada y torturada durante 20 años por su esposo

Fernando Jesús Agüero sometió violentamente a su esposa durante 20 años

CÓRDOBA.- Un hombre fue condenado a 14 años de prisión por "someter a la servidumbre a su pareja". Fernando Jesús Agüero, de 43 años y exempleado municipal de San José (en el oeste de la provincia de Córdoba), fue encontrado culpable por el tribunal de Villa Dolores de torturar física y psicológicamente a su esposa, esclavizarla y hacerle realizar actividades serviles. Está preso desde el año pasado y, según fuentes judiciales, el caso tiene pocos antecedentes por la magnitud de la violencia de género a la que fue sometida la mujer.

Agüero fue encontrado penalmente responsable de los delitos de reducción a la servidumbre y desobediencia a la autoridad, reiterada, tres hechos, en concurso real. Su expareja, compartió muchos años con el agresor, pero recién se animó a denunciarlo al escuchar el consejo de los dos hijos de la pareja.

El fiscal Sergio Cuello subrayó que no se trató de un caso más de violencia de género, "a las agresiones constantes durante casi 20 años, había una cosificación del detenido hacia la mujer, que generaba en ella una verdadera despersonalización y la convertía en su propiedad".

La víctima de 42 años, contó que los golpes comenzaron cuando eran novios -lo conoció cuando ella tenía 22- y que después de unos meses de tranquilidad, llegaron las "prohibiciones; las órdenes de no mirar a otros y de no hablar. Me amenazaba con pegarme, hasta que hubo un sopapo".

Empezó a impedirle ir a la iglesia (ella cantaba en el coro); a retarla por lo que cocinaba; a tirarle la comida y a golpearla diariamente. Le impedía hablar con los vecinos, le alteraba el sueño no dejándola dormir (en muchas oportunidades la obligaba a hacerlo sentada); se convirtió en una tortura frecuente que la víctima fue obligada a estar desnuda en el patio de la casa, donde el hombre le arrojaba baldes con agua. Cuando los padres de la mujer murieron, el hombre se quedó con el dinero de la herencia. "Compró una camioneta que no vi nunca", dijo la víctima que de esa manera también era sometida al no poder disponer de recursos económicos propios.

Agüero le pegaba la mayoría de las veces sin dejarle marcas y casi siempre en la misma pierna mientras le decía que la dejaría renga. También hubo varias amenazas con revólver. Según se detalló -y se comprobó en el juicio-, era violento con los hijos. No dejaba que nadie entrara a la casa o que ellos tuvieran vida social.

Ella se animó a denunciar en mayo del año pasado, describió unos 30 hechos de violencia entre 1996 y el día que decidió "liberarse". Después de eso y con el hombre ya preso, la familia de Agüero la amenazó. No hubo vuelta atrás. Todo empezó cuando su hijo varón, ahora de 18 años, se había ido de la casa por miedo al padre y pudo relatar a la policía el infierno que se vivía en la casa.

La mujer recordó como una de las peores "humillaciones" los días en que él la obligó a convivir con otra pareja que tenía: "Llegó embarazada; la hacía dormir en un cuartito. Yo le tenía que cocinar, servir. Eran ella y cuatro hijos, todos de él". Stella trabajaba en el campo, pero nunca pudo disponer de su dinero, Agüero se lo quedaba.

"En su momento recibí ayuda, pero no la quise tomar por miedo a no saber qué pasaría el día después. El momento después de hacer la denuncia, volvés a tu casa y no sabés qué va a pasar. Y así fue pasando el tiempo", contó la mujer.

Insiste en que un día se sintió "asfixiada; entre la espada y la pared". Fue a la comisaría con sus hijos y cuando empezó a hablar, el comisario Jorge Romera -según describió ella- le insistió en que hiciera la denuncia; fue el día que la llamaron para avisarle que habían encontrado a su hijo. "Después de la denuncia me pude ir a otro lado. Me prestaron una casa".

Cuando quedó detenido Agüero, ella se sintió algo más tranquila, pero el miedo no se termina de ir. "Solía decirme que podía ir preso, pero que algún día saldría y yo tendría que buscar a dónde meterme". Stella trabaja en un supermercado, volvió a ver a su hermano después de 20 años, comparte tiempo con sus hijos y administra lo que gana. "Mis hijos volvieron a respirar, están bien", comentó.

Las Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra la acompaña desde el año pasado y durante todo el proceso; ella asistió a las audiencias con su hija, que estudia Derecho motivada por la experiencia vivida en su familia. No presentó abogado querellante; se sintió muy acompañada por el fiscal. Desde la cárcel, Agüero le envió una carta donde dice: "Perdóname Cristina, no sabía que te hacía daño. No estoy enojado. Levanten la restricción. Te juro que ahora solo estaré con Uds. Perdoname amor". La víctima de 20 años de tormentos se siente ahora tranquila por haber recuperado su propia vida.